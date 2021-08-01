Diken

Yaramazlara biraz batar!

Guinness onayladı: Dünyanın en büyük ağızlı kadını

ABD’de yaşayan Samantha Ramsdell, dünyanın en büyük ağızlı kadını unvanıyla Guinness rekorunun sahibi oldu.

Fotoğraflar: guinnessworldrecords.com

Ramsdell sıradışı büyüklükteki ağzıyla TikTok’ta fenomen olmuştu. 1.7 milyon takipçisi bulunan Ramsdell’in ağzına büyük boy patates kızartmasının tamamını ya da üç donatı birden sığdırdığı videoları yüz binlerce kez izlendi.


Ramsdell’i rekor kırıp kıramayacağını görmeye ikna eden de takipçilerinde gelen yoğun istek oldu.

Connecticut eyaletinde bir dişçide Guinness yetkilisinin gözetiminde yapılan ölçümlerle Ramsdell boşuna sosyal medya fenomeni olmadığını kanıtladı.

Ramsdell’in ağız boşluğu 6,56 santimetre olarak ölçüldü.

Rekor kıran ağzı 31 yaşındaki kadının çocukluğunda dalga geçen yaşıtları nedeniyle canını çok sıkmış. Ancak şimdi bu benzersiz özelliğini benimseyen Ramsdell fenomenliğinin tadını çıkarıyor: “Bu sizin süper gücünüz, sizi benzersiz ve özel kılan şey. Herkes kendisini farklı kılan özelliğini benimsemeli ve kutlamalı.”

Ramsdell’in hayali ise şarkı söyleme ve mizah yeteneklerini kullandığı bir sahne şovu yapabilmek.

@samramsdell5

WHEN IN ROME AMIRIGHT??? #onebiteeveryoneknowstherules

♬ Italian Dinner Party – Italian Restaurant Music of Italy

SON HABERLER

‘Kürt aileye ırkçı saldırı’ ve ırkçılık tuzağı

Gözü dönmüş iktidarlara rağmen, içimizdeki akılsız siyasetçilere rağmen, kendi çıkarları için ülkemizi ateşe atan ihtiras, güç budalalarına rağmen barışımıza, birlikteliğimize, bütünlüğümüze, eşit vatandaşlar olarak huzur içinde yaşama irademize sahip çıkmamız gerekiyor.

Manavgat ve Marmaris’te çaresizlik: ‘İnsanlar kendi imkanıyla mücadele ediyor’

28 Temmuz’da başlayan orman yangınları yurdun birçok yerinde devam ediyor. Diken’in afet bölgelerinden görüştüğü isimler devletin yangınlara hazırlıksız yakalandığını belirtirken, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yayıldıkça yayılan yangınlarla beraber yerel yetkililer nereye müdahale edeceğini şaşırmış durumda. İlçede birçok köye arazöz gidemezken, gönderilen araçlar ise yangının şehir merkezine sıçramasıyla geri çağrılmış.

Sağlık notları: Savaş değişti!

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, geri adım atarak, önerisini ‘maske takılması’ yönünde değiştirdi… CDC’nin iç yazışma belgelerinde yer alan şu ifade oldukça çarpıcı: The war has changed.