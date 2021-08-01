Guinness onayladı: Dünyanın en büyük ağızlı kadını

ABD’de yaşayan Samantha Ramsdell, dünyanın en büyük ağızlı kadını unvanıyla Guinness rekorunun sahibi oldu.

Fotoğraflar: guinnessworldrecords.com

Ramsdell sıradışı büyüklükteki ağzıyla TikTok’ta fenomen olmuştu. 1.7 milyon takipçisi bulunan Ramsdell’in ağzına büyük boy patates kızartmasının tamamını ya da üç donatı birden sığdırdığı videoları yüz binlerce kez izlendi.

Ramsdell’i rekor kırıp kıramayacağını görmeye ikna eden de takipçilerinde gelen yoğun istek oldu.

Connecticut eyaletinde bir dişçide Guinness yetkilisinin gözetiminde yapılan ölçümlerle Ramsdell boşuna sosyal medya fenomeni olmadığını kanıtladı.

Ramsdell’in ağız boşluğu 6,56 santimetre olarak ölçüldü.

Rekor kıran ağzı 31 yaşındaki kadının çocukluğunda dalga geçen yaşıtları nedeniyle canını çok sıkmış. Ancak şimdi bu benzersiz özelliğini benimseyen Ramsdell fenomenliğinin tadını çıkarıyor: “Bu sizin süper gücünüz, sizi benzersiz ve özel kılan şey. Herkes kendisini farklı kılan özelliğini benimsemeli ve kutlamalı.”

Ramsdell’in hayali ise şarkı söyleme ve mizah yeteneklerini kullandığı bir sahne şovu yapabilmek.