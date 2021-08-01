‘Game of Thrones’ yıldızı yeni rolüyle kızdırdı: Senin çocuğuna yapılsa hoşuna gider miydi?

‘Game of Thrones‘ dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Sophie Turner yeni projesiyle eleştiri oklarının hedefinde.

Fotoğraf: Reuters

Turner bir televizyon efsanesine dönüşen dizide Sansa Stark karakterini canlandırıyordu. Dizideki başarılı performansıyla tanınan İngiliz oyuncu Instagram’da 15 milyonu aşan takipçisiyle son projesini paylaştı.

Turner, HBO Max’in yeni animasyon serisi İngiliz kraliyet ailesinin parodisi ‘The Prince‘te Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın ikinci çocuğu Prince Charlotte’ı seslendiriyor.

Dizide kraliyet ailesi mensubu çocuklar şımarıklıklarıyla ön plana çıkıyor ve zaman zaman kötü resmediliyor. Dizinin merkezindeki sekiz yaşındaki Prens George arkadaşlarına zorbalık yapan bir karakter olarak anlatılıyor.

Fotoğraf: Instagram

Turner’ın Instagram paylaşımının altına çok sayıda olumsuz yorum yazıldı. Kullanıcılardan biri “Seni severim ama George, Charlotte ve Louis daha çocuk” yazarken bir başkası “Hayal kırıklığına uğradım, çocuklarla dalga geçmek hiç hoş değil” mesajını paylaştı.

Kendi çocuğunun mahremiyetine önem verdiği bilinen Turner’ın böyle bir yapımda yer alması ‘ikiyüzlülük‘ olarak nitelendirildi. Kullanıcılardan biri “Söz konusu senin çocuğun olmadığı sürece sorun yok öyle mi” diye sordu. Bir başka kullanıcı da oyuncunun durumuna dikkat çekerek “Senin çocuğun olsa hoşuna gider miydi?” diye yazdı.

‘Family Guy‘ serisinin yaratıcısı Gary Janetti’nin imzasını taşıyan ‘The Prince‘ hafta içi yayınlanan tanıtımında yetişkinlerle dalga geçmenin sorun olmadığı ancak söz konusu çocuklar olunca sınırların aşıldığı konusunda tepkiler almıştı. Dizinin tutmayacağı, ikinci sezonunun olmayacağı yorumları yapıldı.