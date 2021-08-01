Başkale’yi 24 saatte ikinci kez sel vurdu

Van’ın Başkale ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle altı evin yıkıldığı Esenyamaç Mahallesi’nde bugün devam eden yağışlar, yeniden sele neden oldu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberin göre ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki mahallede dünkü selin ardından Van Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ), ilçe belediyesi ekipleri hasar gören yolların onarılması ve çamurun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Bugün devam eden çalışmalar sırasında yağışın tekrar başlaması üzerine ekiplerin çalışması durduruldu, jandarma ekipleri de mahalle sakinlerini hayvanlarıyla güvenli noktalarda beklemeleri konusunda uyardı.

Öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle birçok ev ve araç su altında kaldı, evlerinin damına ve yüksek yamaçlara çıkarak selden korunmaya çalıştı.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, altı evin yıkıldığını 30 evin de ağır hasar gördüğünü, hasar tespit çalışmalarınnın devam ettiğini belirterek şöyle devam etti:

“İlk andan itibaren köyün içinde oluşan taş yığınlarını, kayaları ve çamuru temizlemek için çalışma başlattık. Tüm kurumlarımız burada. Karayolları, DSİ, Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale Belediyesi olmak üzere tüm kurumlarımızın araçlarını görevlendirdik. Mahalle içindeki temizlik çalışmalarının ilk etabını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda hasar tespit çalışmaları bir yandan devam ediyor. Mağdur olan vatandaşlarımız için geçici çadır kurulumunu başlattık. Kızılay sıcak yemek dağıtıyor. Kriz anını en iyi bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün daha bu yağışların süreci bize rapor edildi. Sel afetine karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Dere yataklarından uzak durmaları, kendileri ve hayvanlarını korumaları açısından faydalı olacaktır.”