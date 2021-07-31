Van’da sel: Beş ev yıkıldı

Van’ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle beş ev yıkıldı.

Fotoğraflar: AA

İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi’nde sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle beş evin yıkıldığı mahallede suya kapılan Kader Yurtseven, akrabaları tarafından kurtarıldı.

AA’ya konuşan Yurtsever hayvanlarını toplamaya çalışırken sel sularına kapıldığını söyledi.

Evleri yıkılan ailelerden üçü, ilçe merkezindeki pansiyona yerleştirildi. Van büyükşehir ve Başkale belediyesi ekipleri de iş makineleriyle kapalı yolları açarak evlerin önünde biriken çamur yığınlarını temizliyor.