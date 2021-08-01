Yangında kurtarılan yavru köpek ‘Yanık’ maskot oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangında dumanlar arasından kurtarılan ve ‘Yanık’ adı verilen yavru köpek, yangınla mücadele eden ekiplerin maskotu oldu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü ilçede ekiplere destek için giden gençlik merkezi çalışanı Ekrem Tekin, yavru köpeğin tahliye edilen Gebeci Mahallesi’ndeki bir evin önünde, dumanlar içerisinden çıkarıldığını söyledi.

Tekin, yavru köpeği Afet Koordinasyon Merkezi olarak çalışmaların koordine edildiği Manavgat Gençlik Merkezi bahçesine götürdüklerini belirterek şöyle konuştu: “Yangına müdahale edilen, alevlerin sardığı Gebeci mevkisindeydik. Orada gönüllü bir doktorumuz, teyzemizi almaya gitmişti. Köpeği orada gördük ve bırakmaya içimiz el vermedi. Merkeze getirdik. Dün çok bitkin ve bezgindi. Mama ve su verdik, kendine geldi. Buradaki gençlerimiz de ilgileniyor. Daha sağlıklı görünüyor. Buranın maskotu oldu. Alevlere yakın bir yerde bulduğumuz için ‘Yanık’ adını verdik.”

‘Moral kaynağı oldu’

Merkezde gönüllü çalışmalara katılan 17 yaşındaki 11’inci sınıf öğrencisi Berkay Köse de üyesi olduğu gençlik merkezinde yardım faaliyetlerine destek verdiğini dile getirerek, yangın bölgesinden getirilen yavru köpekle moral bulduklarını söyledi.

Köse, “Dün geldiğinde çok ürkekti, korkuyordu. Bize alıştı. Üstümüze atlıyor, elimizi ısırmaya çalışıyor, çok sevimli. Bu ortamda moral kaynağımız oldu. Kedilerimiz de var, birlikte iyi geçiniyorlar” diye konuştu.

İki kaplumbağa kurtarıldı

Osmaniye’de ise 28 Temmuz’da çıkan ve dün kontrol altına alınan yangında, mahsur kalan iki kaplumbağayı orman işçileri kurtardı.

Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde 28 Temmuz’da çıkan ve Kadirli ilçesi Karatepe köyü yakınlarına yayılan yangına müdahale eden orman işçileri, söndürme çalışmaları sırasında iki kaplumbağa fark etti. İşçiler alevlerin içinden çıkardıkları kaplumbağalara su verdi ve bir süre sonra yangından etkilenmeyen bir alanda doğal ortama bırakıldı.

Ne ormanda ateş yaktı, ne de ormana çöp attı. Ama en çok onun canı yandı.



Bu kaplumbağa gibi yangından bir nefes daha kurtarmak için canını dişine takan ormanın kahramanlarına teşekkür ediyoruz.#OrmanCandır #pazar pic.twitter.com/DxHueItZTE — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 1, 2021

Orman Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yer belirtmeden kurtarılan kaplumbağa görüntüsü yayınladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Ne ormanda ateş yaktı, ne de ormana çöp attı. Ama en çok onun canı yandı. Bu kaplumbağa gibi yangından bir nefes daha kurtarmak için canını dişine takan ormanın kahramanlarına teşekkür ediyoruz.”