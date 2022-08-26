Yeniden Refah Partisi: Gülşen’e ‘Katli vaciptir’ diyen eski başkan nisanda ayrıldı

Tutuklanan şarkıcı Gülşen için “Katli vaciptir” diyen eski Yeniden Refah Partisi İstanbul Kağıthane ilçe başkanı Ömer Yıldız’ın önce ihraç edileceği açıklandı, daha sonra “Partiyle ilişkisi yoktur” dendi.

Fotoğraf: AA

Şarkıcının tutuklanması için başlatılan hedef gösterme kampanyası sırasında tweet atan Ömer Yıldız, “Bu kadının katli vaciptir. #GülşenTutuklansın“ diye yazmıştı. Paylaşımı kısa süre sonra silen Yeniden Refah Parti’li isim daha sonra hesabını korumaya almıştı.

Tepki çeken paylaşım sonrası Euronews Türkçe’den Dilek Gül’e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Basın Danışmanı Şerif Varol, Ömer Yıldız’ın ‘partinin temsil makamında olmadığını ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edileceğini’ iddia etti.

Varol’un öne sürdüğüne göre Yıldız, parti savunmasında tweet’in ‘kendisi tarafından atılmadığını ve hesabın kendisine ait olmadığını’ savundu.

Ölüm tehdidinin ‘parti görüşünü temsil etmediğini’ iddia eden basın danışmanı, gereken hukuki prosedürün başlaması gerektiğini söyledi.

Daha sonraysa partinin İstanbul il başkanlığı yazılı bir açıklama yayınlayarak Yıldız’ın 1 Nisan’da partiden istifa ettiğini ve o tarihten beri herhangi bir görevi olmadığını iddia etti.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.



Yeniden Refah Partisi İstanbul il Başkanlığı pic.twitter.com/pA7cQJqKiC — Yeniden Refah İstanbul (@refahist) August 26, 2022

Ne olmuştu?

Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul başsavcılığı 24 Ağustos gecesi şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan jet hızında resen soruşturma başlatmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde aynı suçtan tutuklanmıştı.