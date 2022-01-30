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Yaramazlara biraz batar!

Yeni Tarım Kredi Kooperatifleri genel müdürü üç maaşlıymış: 136 bin TL

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yeni atanan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın üç yerden aylık toplam 136 bin 500 TL maaş aldığını kaydetti.

Fotoğraf: AA

Aydın, Aralık 2017’den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri genel müdürlüğü yapan Fahrettin Poyraz’ın yerine atanmıştı.


Yavuzyılmaz, Twitter paylaşımında yeni müdürün Turkcell Yönetim Kurulu üyeliğinden 56 bin TL, Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu başkanlığından 18 bin TL, Tarım Kredi Kooperatifleri genel müdürlüğünden ise 62 bin 500 TL aldığını kaydetti.

CHP’li vekil, kaynak olarak Turkcell 2021 yılı genel kurul toplantı tutanağı, Ziraat Katılım Bankası 2021 yılı genel kurul toplantı tutanağı ve eski genel müdür Fahrettin Poyraz’ın beyanını gösterdi.

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