Tarım Kredi Kooperatifleri genel müdürü görevden alındı

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın görevden alındığı bildirildi.

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Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilere yönelik faaliyetlerinin yanı sıra 2017’den itibaren gıda başta olmak üzere bir çok üründe fiyat dengesi sağlamak amacıyla açtığı marketlerle perakende sektöründe de yer alıyor.

Poyraz, Aralık 2017’den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi.

Görevden alınan Poyraz, 22-23 ve 24. dönemlerde AKP Bilecik Milletvekili olarak görev yapmıştı.

Göreve yeni getirilen Hüseyin Aydın ise Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nda genel müdürlük görevlerinde bulundu. Bankalar Birliği Başkanlığı yaptı.