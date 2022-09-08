Twitter’ı almaktan vazgeçen Disney CEO’su: Kullanıcıların ‘önemli bölümü’ sahte

Eğlence sektörünün devlerinden Disney’in eski CEO’su Bob Iger, Twitter’ı satın almayı değerlendirdikleri bir dönemde, Twitter kullanıcılarının önemli bir bölümünün gerçek kullanıcı olmadığını tespit ettiklerini açıkladı.

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Disney, 2016’da Twitter’ı satın almayı düşünüyordu. Taraflar, anlaşma için müzakere edecekti.

Iger, Twitter’ın yardımıyla da kullanıcıların büyük bir bölümünün gerçek olmadığını öğrendiklerini söyledi. Iger’in dediğine, sahte hesaplar çoğunluk değil ama kullanıcıların önemli bir bölümünü oluşturuyor. Reuters’ın aktardığına göre Iger, ‘önemli bölüm’le ne kastettiğini net olarak söylemedi.

Iger, bu nedenden dolayı da fiyatı indirdilerini söylüyor.

Twitter’sa, para kazanmasını sağladığı günlük kullanıcıların yüzde 5’ten azının bot veya spam hesap olduğunu dile getiriyor.

Elon Musk da Twitter’ı satın almak istemiş ama ‘sahte kullanıcıların çokluğu’ sebebiyle bundan vazgeçmişti. Twitter, Musk’ın bunu yaparak aralarındaki anlaşmayı ihlal ettiğini ve bu nedenle Musk’a dava açtığını açıklamıştı.