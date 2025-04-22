Teşkilat'ın yapımcısı: TRT, Aybüke'ye seçenek sundu ama o faydalanmadı

Teşkilat dizisinin yapımcısı Timur Savcı, TRT’nin Aybüke Pusat’tan “Siyasi bir amacım yoktu” şeklinde bir açıklama istediğini ama oyuncunun bunu yapmadığını söyledi.

Aybüke Pusat. Fotoğraf: TRT / Teşkilat

Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalardan sonra vatandaşlar 2 Nisan’da genel tüketim boykotu yapmıştı.

Pusat, boykot çağrısını 1 Nisan’da Instagram hesabından paylaşmış, sonrasında silmiş, buna karşılık hedef gösterilerek kovulması istenmişti.

TRT, 2 Nisan’da Pusat’ı diziden çıkardığını açıklamıştı.

‘TRT’nin tercihi, ben taraf değilim’

Bloomberg HT‘ye konuk olan yapımcı Savcı konuya dair ilk kez konuştu ve kararla ilgili şunu söyledi:

“TRT’nin doğal olarak tercihi ve buna da bizim yapabileceğimiz bir şey yok… Sosyal medyada birtakım kahramanlar, birtakım öcüler çıkarmaya çalışıyorlar ama er ya da geç gerçekler anlaşılır. Bu kimsenin haklı çıkamayacağı bir konu. Ben bu kavgaların bir parçası olarak görmüyorum. Sekiz kanala iş yapıyorum. Benim çalışmadığım bir yer yok, ben bir taraf değilim.”

‘TRT seçenek de sundu fakat Aybüke faydalanmadı’

Savcı, şöyle devam etti: “Aybüke amacının siyasi olmadığını söyledi. TRT, Aybüke’ye seçenek de sundu. O zaman amacının öyle olmadığını anlatan bir açıklama paylaşmasını istedi. Fakat Aybüke o seçenekten faydalanmadı. Daha önce de paylaşımları vardı. TRT dahil herkes tolere etti. Ekip arkadaşları da üzgünler böyle bir şey olduğu için ve o durumda bırakıldıkları için üzgünler.”