Tayvan çevresinde Çin’e ait 29 uçak ve dört gemi tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar ada çevresinde Çin’e ait 29 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

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Bakanlığın açıklamasına göre, 29 hava aracından 21’i, Tayvan’ın ‘Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’ (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdi. 17 ‘J-10’ ve dört ‘J-16′ savaş uçağı, ADIZ’ın güneybatı bölümüne uçtu. Ada çevresinde ayrıca 4 savaş gemisi kaydedildi.

Ada çevresinde tespit edilen hava araçları ve gemilerin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

Bakanlık, dün de 25 askeri hava aracı ve 3 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirmişti.

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın Tayvan’ın Çin’in iç meselesi olmadığına, buradaki bir çatışmanın bütün dünyayı etkileyeceğine ilişkin sözlerinin yarattığı tartışmanın ardından geldi.

Blinken, Ukrayna Savaşı’nın yıl dönümünde ülkesinde ‘The Atlantic’ dergisine verdiği röportajda, “Eğer Çin’in saldırganlığı nedeniyle Tayvan’da kriz çıkarsa bunun dünya ekonomisi ve diğer ülkeler için sonuçları felaket olacaktır” demişti.

Çin ise Blinken’ın sözlerine tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında, Blinken’ın sözlerini ‘saçma ve sorumsuzca’ diyerek eleştirmişti.

Tayvan ve ABD-Çin gerginliği

Ağustos başında, ABD Temsilciler Meclisi’nin o dönemki başkanı Nancy Pelosi, Tayvan’ı ziyaret etmiş ve bu Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ziyaret sırasında taraflar bölgeye savaş uçağı ve gemisi göndermiş, Çin ziyaretten sonra ada çevresinde çok sayıda askeri tatbikat düzenlemişti. Tatbikatlar sırasında Çin’in fırlattığı bazı füzeler Tayvan ve Japonya yakınlarına düşmüştü.

Çin’in ada çevresindeki askeri faaliyetleri de uzun süre devam etmişti. Tayvan, Çin’e ait çok sayıda uçak ve gemilerin ada çevresinde görüldüğünü açıklamıştı. Tayvan, özellikle Çin’e ait drone ve insansız hava araçlarının Çin kıyılarına az mesafede bulunan Tayvan’a ait adaların defalarca yakınından uçtuğunu duyurmuştu. Tayvan, Çin’in drone’larına uyarı ateşi açmıştı.

Tayvan, Çin’in kendisine saldıracağını iddia etmişti. ABD Başkanı Joe Biden’sa, Çin’in saldırması durumunda Tayvan’ı savunacaklarını açıklamıştı.