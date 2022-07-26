‘Stranger Things’ yıldızı pasaport kontrolünde Eddie sayesinde ‘yırttı’

‘Stranger Things’ yıldızı Joseph Quinn ABD’ye girerken pasaport kontrolünde nasıl bekletildiğinin hikayesini anlattı.

Fotoğraf: Netflix

Bir grup arkadaşın, özel güçleri olan El karakteriyle birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatan dizi üç yıl aranın ardından 27 Mayıs’ta dördüncü sezonun ilk kısmıyla izleyiciyle buluşmuştu.

İki bölümden oluşan ikinci kısmının 1 Temmuz’da yayınlanmasının ardından dördüncü sezon ilk 28 günde 1,15 milyar saat izlenerek platformun en çok izlenen İngilizce dizisi oldu.

Britanyalı oyuncu Quinn’in canlandırdığı Eddie karakteri dördüncü sezonun ilk bölümünde diziye dahil olmuş ve kısa sürede hayranların favorilerinden olmayı başardı.

(Yazının buradan sonrası dördüncü sezon ikinci kısımla ilgili spoiler içermektedir.)

Sezon sonunda karakterin ölmesi hayranlarını ‘yasa boğmuştu.’

Jimmy Fallon’ın programına konuk olan Quinn ABD’ye girişte pasaport polisine takıldığını ve neredeyse programa katılamayacağını anlattı: “Dün sınır polisi tarafından alındım, zindan gibi bir yere götürüldüm. 20 dakika bekletildikten sonra masadaki görevli bana ABD’de ne yaptığımı sordu. Ben de ‘Tonight Show’da Jimmy Fallon’la tanışmaya geldim’ dedim. Bana inanmadı. İş arkadaşlarından bir önce bana sonra ona bakıp ‘Eddie’yi rahat bırak. Stranger Things’ten Eddie o’ dedi. Şaşırıp sen Eddie Munson mısın? Yeni sezonda dönecek misin diye sordu.”

Hayranlarının da merak ettiği ancak dizinin yaratıcılarının bu yöndeki hayalleri suya düşürdüğü soruya Quinn ucu açık bir cevap vermeyi tercih etmiş: “Bilmiyorum“.

Pasaportunu geri veren görevli ise “Dönsen iyi olur” cevabıyla hayranların hislerine tercüman olmuş.