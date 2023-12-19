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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK kararı: Spor programlarına çekidüzen gelecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) oybirliğiyle spor yayınlarında ‘özenli dil’ kullanımına ilişkin ‘ilke kararı’ aldı.

Fotoğraf: AA

RTÜK’ten “Spor programlarına çekidüzen gelecek” başlığıyla yayınlanan açıklamaya göre olağanüstü toplanan üst kurulun aldığı ilke kararında sporun evrensel değerlerine saygılı, sporda pozitif bir atmosferin oluşturulmasına yönelik barışçı, şiddet içermeyen bir dilin kullanılması gerektiğine işaret edildi.


Sporun güzelliklerinin ön planda tutulduğu içeriklere yer verilmesi istenen kararda şöyle dendi: “Sporda şiddet konusunun ülkemizin gündeminde önemli bir yer tutması nedeniyle, söz konusu programlarda hakem kararları, hakem görevlendirilmesi yapan kurullar ve federasyonların yöneticileriyle ilgili yorumlarda, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da öngörülen şekilde özenli dil kullanımı, eleştiri sınırlarının aşılmaması, kişilik haklarının ihlal edilmemesi, hakaret ve iftiraya yer verilmemesi, yayınların gerçeklik ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde sürdürülmesi esastır.”

‘Yasalar çerçevesinde sınır koymak kaçınılmazdır’

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de şunları söyledi:

“Özellikle bazı basın ve yayın organlarında yer bulan ne insanlık değerleriyle ne de yayıncılık ilkeleriyle bağdaşan, sınırları aşan kalitesiz programlara yasalar çerçevesinde sınır koymak kaçınılmazdır. Haddini aşan yayınlar en fazla güzide spor camiasına zarar vermektedir. Futbol izleyicisi bu tarz programları hak etmemektedir.

*Sezon başından itibaren gerek TFF tarafından gerekse üst kurulumuz spor yayınları konusunda samimi ve yapıcı uyarılarda bulunmuştur. Ama bu ikazların dikkate alınmadığının görülmesi üzerine 6112 sayılı kanunda yer alan lisans iptali dahil her türlü müeyyidenin uygulanabileceği spor yayınlarına yönelik bağlayıcı nitelikte ilke kararı alınması gerekliliği zorunlu olmuştur.”

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RTÜK kararı: Spor programlarına çekidüzen gelecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) oybirliğiyle spor yayınlarında ‘özenli dil’ kullanımına ilişkin ‘ilke kararı’ aldı. RTÜK’ten “Spor programlarına çekidüzen gelecek” başlığıyla yayınlanan açıklamaya göre olağanüstü toplanan üst kurulun aldığı ilke kararında sporun evrensel değerlerine saygılı, sporda pozitif bir atmosferin oluşturulmasına yönelik barışçı, şiddet içermeyen bir dilin kullanılması gerektiğine işaret edildi. Sporun güzelliklerinin ön planda […]