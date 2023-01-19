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Yaramazlara biraz batar!

‘Özgül ağırlık’ Bülent Arınç: HDP’nin kapatılmasını faydasız görüyorum

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, HDP’nin kapatılmasını ‘faydasız’ gördüğünü söyledi.

Fotoğraf: AA

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin katılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı. Son olarak AYM, HDP’nin Hazine yardım hesabının dondurulmasına karar verip HDP’nin savunmasının alınması için 30 gün süre verildi. HDP, işlemlerin seçimlere kadar durdurulması ve seçimlerin ardından devam etmesi talep ediyor.


Konu hakkında DW Türkçe’den Can Bursalı’nın sorularını yanıtlayan Arınç, şunları dedi:

*HDP hukuki yönden kapatılabilir. Onlar da zaten ‘Bizi kapatın’ ne bekliyorsunuz diye neredeyse itirafçı durumuna düşmüşler. Ama siyasi yönden aynı çizgide 10 tane parti kapatılmış, hiçbir faydası olmamış.

*Ben dört tane partisi kapatılmış bir insanım. Fazilet kapatıldı hiçbir günahı yok, Refah kapatıldı hiçbir günahı yok. MSP 12 Eylül’de kapatıldı. Bir de Milli Nizam var. AK Parti de 1 oy farkı ile kurtuldu. O yüzden bunu faydasız görüyorum.

*Aklı evveller için söylüyorum. Mevzu bahis olan bir partidir. O parti altı milyonu temsil ediyor. Yerine göre beş milyon, yerine göre yedi milyon.

‘Bir siyasi partiyi kapatmak doğru değil’

*O zaman siyasi olarak verilen karar o partinin idamı ise o kitlenin de geleceğini, orada milletvekilliği yapanların da geleceğini, onların temsil ettiği misyonun da geleceğini bence Anayasa Mahkemesi’nin üyeleri düşünecektir. Kaldı ki 10’a beş ile ancak kapatılabiliyor bir siyasi parti. Onu da biz getirdik. Nitelikli çoğunluk yaptık. Parasına el kondu, bu tedbirdir. Parasına el kondu demek kapatılacağı anlamına gelmez.

*Türkiye’nin geldiği nokta itibariyle bir siyasi parti kapatmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Onların işlediği suçlardan dolayı yargılanmaları mümkün. Ama şahısların partiyi bağlamaması gerektiğini düşünüyorum.

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