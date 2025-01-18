Özel'den Erdoğan'a: Turpun büyüğü sandıkta

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Turpun büyüğü sandıkta. İktidarı devretmeye hazırlansın.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Fotoğraf: AA

Özel, Gezi Davası tutukluları Mine Özerden ve Çiğdem Mater’i Bakırköy Cezaevi ziyaret etti.

Erdoğan, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde başlatılan soruşturmaya ilişkin “İddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede” demişti.

Ziyaret sonrası cezaevi önünde açıklama yapan Özel’den Erdoğan’a yanıt geldi.

* Bugün Çiğdem Mater ve Mine Özerden’in tutukluluğunun 999’uncu günü, yarın bininci günü olacak. Dün Boğaziçi eylemlerinin bininci günüydü. Yarın aynı zamanda Hrant Dink’in katledilişinin yıl dönümü. Her gün başka felaketlerin yıl dönümleriyle uyanıyoruz.

* Bir yandan İstanbul Barosu’na kayyum atanıyor, bir yandan Beşiktaş Belediyesi’ne siyasi darbe girişimi var. Öbür tarafta sayın Erdoğan turp peşinde. Mafyavari şekilde bizi tehdit ediyor. Ona sadece şunu söyleyebiliriz. Turplar büyüdükçe endişe artıyorsa turpun büyüğü sandıkta. Korkmuyorsan sandığa gel.

* Biz CHP olarak, olmamız gereken her yerdeyiz. Dünyanın en büyük barosunun arkasındayız. Mücadelenin bir bütün olarak verilmesi gerektiğinin farkındayız. CHP hem kararlı, hem güçlü, hem de milletin kendine verdiği vazifenin farkında. Oyuna gelmeyeceğiz ama hiç heveslenme, senin oyuna gelmeme oyununa da gelmeyeceğiz. Sen benim ne demek istediğimi anladın.

‘Bizim yerimize içeride yatmaktadırlar’

CHP lideri ardından Gezi davasındaki hukuksuzluklardan bahsetti ve yine Erdoğan’a seslendi:

* İçerideki arkadaşlarımızın moralleri ve sağlıkları çok iyi. Dimdik çıkacaklarından eminiz. Gezi davası, Türkiye’nin uluslararası anlaşmalar gereği uymak zorunda olduğu AİHM kararlarına göre de, AYM kararlarına göre de, milletin vicdanına göre de hukuksuzdur. Bizim yerimize içeride yatmaktadırlar. Geziyi destekleyen on milyonlarca kadın adına burada iki kadın yatıyor. Tayfun Kahraman parti üyesi, benim adıma yatıyor.

‘İktidarı devretmeye hazırlansın’

* Beşine de hepimiz sahip çıkıyoruz. Ben de Gezi’deydim. Davaları bu kadar davamızdır. Buradaki arkadaşların şiddetle hiçbir ilgisi yok. Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olmak yerine demokrasisi sıfırlanan bir ülke olması ne zarar veriyor bir de onu hesaplayın. Bu iş fazla uzadı. Her seferinde dünya 5’ten büyüktür diyen kişiye Türkiye’nin bir kişiden büyük olduğunu söylemek lazım. O kadar da uzun boylu değil. Artık bambaşka bir sürecin içindeyiz ve o süreç bu kötülükten Türkiye’yi kurtarma sürecidir. İktidarı devretmeye hazırlansın.