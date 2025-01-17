CHP'den Erdoğan'a yanıt: Turbun büyüğü oy çuvalında, görürsün Hanya'yı Konya'yı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Daha turpların büyüğü heybede” sözüne yanıt verdi: “Turbun büyüğü oy çuvalında, erken seçim sandığı geldiğinde görürsün Hanya’yı Konya’yı” dedi.

Özgür Çelik. Fotoğraf: CHP

Erdoğan, Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan ‘ihale yolsuzluğu’ ve ‘suç örgütü’ operasyonuyla ilgili bugün şöyle konuşmuştu:

“Özel, harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede.”

Çelik X’teki paylaşımında şunları dedi:

“Turbun büyüğü oy çuvalında, erken seçim sandığı geldiğinde görürsün Hanya’yı Konya’yı.

Zulümle abat olanın sonu berbat olur!”

Çelik, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutukluluğuna itiraz ettiklerini belirterek şöyle demişti:

“Bir an önce Beşiktaş Belediye Başkanımız görevinin başına dönmelidir. Yaptığımız tutukluluğa itiraz neticesinde Beşiktaş Belediye Başkanımızın göreve dönmesini bekliyoruz.

Başkanımız dönene kadar tamamı Cumhuriyet Halk Partili olan meclis üyeleri içerisinden vekil seçilecektir. Seçilen vekil ve tüm meclis üyelerimizle, bürokratlarla belediye hizmetleri kesintisiz biçimde Beşiktaş’ta devam edecektir.”

Açıklamadan saatler sonra İçişleri Bakanlığı, Akpolatı ‘rüşvet’ ve ‘suç örgütü’ suçlamalarından tutuklu olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırdı.

Ne olmuştu?

Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada sabah Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Balıkesir’de gözaltına alınan Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul’a getirilmişti.

Gözaltının dördüncü gününde savcılık ifadeleri başlamıştı.

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasından sonra Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet verme’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Aralarında İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş da dahil dokuz şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında yer aldığı 23 kişi tutuklandı.