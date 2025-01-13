Akpolat'tan ilk açıklama: Ne olduğunu bilmiyoruz

Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan ilk açıklama geldi: “Ne olduğunu bilmiyoruz, bize de açıklama yapılmadı.”

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Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada sabah Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Balıkesir’de gözaltına alınan Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul’a getirildi.

Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülen Akpolat burada gazetecilere şöyle konuştu: “Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk’ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım.”

Hastanedeki kontrolleri tamamlanan Akpolat, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü.

Akpolat’ın burada ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.