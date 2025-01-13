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Yaramazlara biraz batar!

Yavaş'tan Akpolat tepkisi: Demokratik teamüllerle bağdaşmıyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın sabah operasyonla gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA

Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 şüpheli hakkında ‘suç örgütüne üye olma’‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.


Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne ilişkin soruşturmada Akpolat’ın da olduğu 39 kişi gözaltına alınmıştı. Sekiz kişiyse aranıyor.

X‘ten açıklama yapan Yavaş gözaltıya şöyle tepki gösterdi:

Demokrasilerde halkın iradesini temsil eden seçilmiş yöneticilere yönelik işlemler, hukuk devleti ilkesi ve adaletin tarafsızlığına uygun şekilde yürütülmelidir.

Beşiktaş belediye başkanımız Rıza Akpolat’ın sabah operasyonuyla gözaltına alınması, demokratik teamüller ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

İfade vermek için çağrılabilecek bir kişinin bu şekilde gözaltına alınması, adaletin şaibeye mahal bırakmaması gerektiği gerçeğiyle çelişmektedir.

Adalet her koşulda herkes için adil ve eşit bir şekilde işletilmelidir.

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