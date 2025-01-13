Akdeniz Belediyesi eş başkanları ve üç belediye meclis üyesi tutuklandı

Mersin’de gözaltına alınan DEM Partili Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ve üç belediye meclis üyesi ‘terör soruşturması’ gerekçesiyle tutuklandı.

Nuriye Arslan ve Hoşyar Sarıyıldız: Fotoğraf: X

Mersin başsavcılığı 10 Ocak’ta ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu’na aykırılık’ ve ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlamalarıyla DEM Parti’li Sarıyıldız, Arslan ve meclis üyeleri DEM Parti’li Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alınmıştı.

Gözaltının ardından DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan belediyeye kayyım atandığını belirtip şunları söylemişti:

“Belediyede arama yapıldığını öğrendik ve Akdeniz Belediyesi’ne geldik ancak polis tarafından belediyeye girmemiz engellendi. Ve bize kayyımın yasak kararı verdiği söylendi.

Bize Akdeniz Belediyesi’ne kayyım atandığı ve bunun Mersin Valiliği sitesinde yayınlanacağı söylendi. Yine ifade ediyoruz, kayyım gasptır, kayyım irade hırsızlığıdır. Biz Akdeniz Belediyesi’ne kayyım atanma kararını kabul etmiyoruz.”

Savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sarıyıldız, Arslan, Çağlar, Oruç ve Bakırhan tutuklandı, Danış’sa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.