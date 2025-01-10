DEM’li vekil: Akdeniz Belediyesi’ne kayyım atandı

Mersin’de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile beş belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

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Mersin başsavcılığı ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu’na aykırılık’ ve ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlarını işleyenlere ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesi’nin DEM Parti’li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

DEM Parti Mersin milletvekili Ali Bozan belediyeye kayyım atandığını söyledi:

“Belediyede arama yapıldığını öğrendik ve Akdeniz Belediyesi’ne geldik ancak polis tarafından belediyeye girmemiz engellendi. Ve bize kayyımın yasak kararı verdiği söylendi.

Bize Akdeniz Belediyesi’ne kayyım atandığı ve bunun Mersin Valiliği sitesinde yayınlanacağı söylendi. Yine ifade ediyoruz, kayyım gasptır, kayyım irade hırsızlığıdır. Biz Akdeniz Belediyesi’ne kayyım atanma kararını kabul etmiyoruz.”