Özel'den Akpolat tepkisi: Halkımızla birlikte mücadele edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi: “Acizliktir.”

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Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 şüpheli hakkında ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne ilişkin soruşturmada Akpolat’ın da olduğu 39 kişi gözaltına alınmıştı. Sekiz kişiyse aranıyor.

X‘ten açıklama yapan Özel, Akpolat’ın gözaltına alınmasını ‘hukuksuzluk zincirinin yeni halkası’ olarak değerlendirdi:

“Beşiktaş belediye başkanımız Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır.

Çağrıldığında ifadeye gelecek olan başkanımızı FETÖ yöntemleriyle gözaltına almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak acizliktir.

Biz belediye başkanımızın yanındayız ve bu kumpası da boşa düşürmek için halkımızla birlikte mücadele edeceğiz.“



