Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 47 kişiye gözaltı kararı

İstanbul’da CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 47 kişiye ‘ihale yolsuzluğu’ soruşturmasında gözaltı kararı verildi.

Rıza Akpolat. Fotoğraf: X

AA’nın aktardığına göre ‘Aziz İhsan Aktaş’ın yönettiği öne sürülen örgütün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği’ suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul başsavcılığı açıklamasında örgütün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığını ve yaklaşık üç ay boyunca söz konusu kişilerin takip edildiği bildirildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 kişi hakkında ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtildi.

‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla tutuklanıp yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da ‘ihaleye fesat karıştırmak’, ‘rüşvet almak’ ve ‘3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği belirtildi.

24 şüpheli hakkında da ‘suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet verme’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’, “edimin ifasına fesat karıştırmak’ ve ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.