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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir'de gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘suç örgütü soruşturması’ndan Balıkesir’de gözaltına alındı.

Fotoğraf: Rıza Akpolat / X

AA’nın aktardığına göre ‘Aziz İhsan Aktaş’ın yönettiği öne sürülen örgütün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği’ suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 47 kişi hakkında sabah erken saatlerde gözaltı kararı verilmişti.


Polis, Akpolat’ı Balıkesir’de gözaltına aldı.

Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi’ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat’ın makam odasında aradı. Ayrıca belediye binası çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Fotoğraf: AA

Belediye çalışanları, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra binaya alınıyor.

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