İmamoğlu: Cumhurbaşkanının bilgisiyle yürüyen operasyonların gayesi belli

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu “Bizzat cumhurbaşkanının bilgisinde yürüyen İstanbul operasyonlarının gayesi belli ve nettir” dedi.

Fotoğraf: @ekrem_imamoğlu / X

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Merkezi’ndeki acil durum toplantısında bir araya geldi.

Ardından açıklama yapıldı. İBB başkanı, İstanbul’daki operasyonların bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bilgisinde yürüdüğünü söyledi ve iş insanlarına seslendi:

‘İtibar suikastidir’

* Basına yansıyan bilgilere göre gözaltı işlemlerine gerekçe olarak ihaleye fesat gerekçe gösteriliyor eğer böyleyse başkanımızın gözaltına alınmaması lazım. Çünkü başkanlar ihale ve harcama yetkilisi değildir. Belediye başkanımızın apar topar gözaltına almak hukuksuzdur. İhale ve harcama yetkilisi birim amirler, belediye başkan yardımcıları, daire başkanlarıdır. Kesinlikle ve kesinlikle itibar suikastidir. Varsa sıkıntılı bir durum bu insanlar savcılığa davet edilir onlar da koşa koşa gider.

‘Şafak vakti operasyona uğrayan AK Partili bir belediye başkanı gördünüz mü?’

* 23 yıldır şafak vakti operasyona uğrayan AK Partili bir belediye başkanı veya yetkilisi gördünüz mü? Yolsuzluğunu ortaya çıkardığımız AK Partili belediye başkanları hakkında soruşturma açılmadı. Bunlar bir de hala partilerinin önünde ‘adalet’ ismini saklıyorlar. Bu muamele milletin iradesine yapılmıştır. Elinizi neye attıysanız kirlettiniz, adaleti bile kirlettiniz.

‘Hedefine İBB ve Ekrem İmamoğlu’nu koymuş’

* İstanbul’a da CHP’li belediyelere kayyım atamak için bir koordinatör başsavcı atadınız. Buradan başsavcıya sesleniyorum; İstanbul’a adalet için atanmadığın net. Bir kişiyi memnun emek için çalışma yapıyorsun. Bütün uygulamaları talimatla ve organize biçimde, şehvetle yapıyor. Tek gayesi CHP’li belediye başkanlarına itibar suikasti düzenliyor. Bu süreçten İBB ayrı değildir, bu yolu görüyoruz. İhale dosyalarımızı savcılık polisle aldırıyor. Hedefine İBB ve Ekrem İmamoğlu’nu koymuş biçimde sürdürüyor.

‘TBMM için de aynı soruşturmayı yapacak mısınız?’

* İBB iştiraklerine ulaşan bir operasyon planı yapıyorsanız bilin ki söz konusu şirket sadece CHP’li belediyelerden ihale almadı. Yargıtay, TBMM, DHMİ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi gibi onlarca kamu kuruluşu ve AK Partili belediyeden ihale aldı. Kafanıza başka şafak operasyonları varsa TBMM için de aynı soruşturmayı yapacak mısınız? Sayın Cumhurbaşkanı, başsavcıya bir sorun devlet ihalelerini de inceleyecek mi?

‘İstanbul operasyonlarının gayesi belli’

* Sayın cumhurbaşkanına sesleniyorum, İBB’de görev yaptınız. Sizin döneminizde birçok kişinin ihaleye fesat soruşturmasıyla hakim karşısına çıktığını biliyoruz. Ama siz çıkmadınız. Neden? Çünkü kanun ve nizam var. Ama yönettiğiniz Türkiye’de kanun ve nizam kalmamıştır.

* 31 Mart seçimlerinde ana muhalefet partisine düşen AK Parti’nin kızgınlığı bizzat cumhurbaşkanının bilgisinde yürüyen İstanbul operasyonlarının gayesi bellidir ve nettir. Türkiye’ye alternatif yönetim tercihi kazandıran CHP’li belediyeleri algı operasyonuyla karalayıp halkın gözünde düşürmek.

* Sandıkta ve anketlerde yenildiklerini gördükçe intikam hırsları artmakta, buna geçit vermeyeceğiz. Bu haksız ve hukuksuz uygulamalara halkımız geçit vermeyecek. Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İlk seçimde sizi oradan indirmeye kadir olduğumuz göreceksiniz.

İş dünyasına seslendi: Büyümeniz mümkün değil

* Bu işi seyreden Türkiye’nin erklerine, iş dünyasına sesleniyorum; bu antidemokratik uygulamalar olduğu sürece bu ülkede iş dünyası olarak büyümeniz mümkün değil. Demokrasi ve hukukun olmadığı yer güvenli değildir. Bize değil, bütün ülkemize zararı var. Siyaset yargı değil, rekabet işidir. Sanmasınlar ki sandığı dizayn etmelerine izin vereceğiz.