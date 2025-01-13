Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: 'Kilit isim' Aktaş da gözaltında

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alındığı soruşturmada suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş yakalandı.

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Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyeleri dahil 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada sabah Akpolat’la birlikte 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada yeni gözaltılarla birlikte yakalanan kişi sayısı 40’a ulaştı. Aktaş da o kişiler arasında.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de soruşturma açılan isimler arasında.

Aziz İhsan Aktaş kimdir?

Aziz İhsan Aktaş, Diyarbakırlı bir ‘iş insanı’.

Gözaltı kararlarına neden olan iddiaların merkezinde iki şirket bulunuyor: Bilginay ve İçkale.

Duvar‘dan Furkan Karabay’ın haberine göre suçlamaya konu şirketlerden Bilginay 2007’de Antalya’da kuruldu. Şirkette 2014’ten itibaren Diyarbakırlı iş insanı Aziz İhsan Aktaş’la aynı soyadlı, Ramazan Aktaş ve Özkan Aktaş yönetimine girdi.

2015’te merkezini Ankara’ya taşıyan Bilginay’ın yönetiminde de Aktaş soyadlı kişiler yöneticilik yapmaya başladı. Şirket son olarak Haziran 2024’te 750 milyon liralık sermaye artırımında bulunmuştu.

Suçlamalara konu diğer şirketse 2015’te Bilginay’ın ortaklığıyla Diyarbakır’da kurulan İçkale.

İki yıl sonra merkezini Ankara’ya, 2019’daysa İstanbul’a taşıyan şirket akaryakıt, lojistik, inşaat alanlarında hizmet veriyor.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın X‘ten şirketlerin devlet kurumları ve AKP’li belediyelerden de ihale aldıklarını yazdı:

“Devlet Kurumlarından aldıkları ihaleler;

EÜAŞ, TAPDK, DHMİ, Yargıtay, Siirt İl Özel İdaresi, yüksek öğretim kurumları ve/veya hastaneler (Şanlıurfa, Gaziantep, Uludağ, Pamukkale, Meram, Balıkesir, Antalya, Cerrahpaşa).

AKP belediyelerinden aldıkları ihaleler;

İsparta, Bahçelievler, Elazığ, Trabzon Büyükşehir, Kahramanmaraş Büyükşehir, Haliliye, Yakutiye.

Bu ihalelerin toplamı 4 milyar liranın üzerinde. Salt bu veri dahi, Beşiktaş operasyonunun, içeriğinden bağımsız biçimde, araçsallaştırılmış hukuk üzerinden siyasi saiklere gerçekleştirildiğine yönelik karine oluşturmaktadır.”