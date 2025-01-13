Diken

Yaramazlara biraz batar!

Özel: Erdoğan bir belediye başkanımızı çağırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’li bir belediye başkanını çağırdığını iddia etti.

Fotoğraf: AA

Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Merkezi’ndeki acil durum toplantısında bir araya geldi.


Ardından açıklama yapıldı. Özel, Erdoğan’ın ‘CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olmasını hazmedemediğini’ söyledi ve şöyle devam etti:

* MHP’nin Osmaniye belediye başkanı 21 yıl hapis cezası aldı, bir gün tutuklu kaldı. Sabit ikametgahı olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Ama Rıza Akpolat polis arabasıyla İstanbul’a naklediliyor.

* FETÖ operasyonlarından sonra Erdoğan “Bazı arkadaşlarımız yoruldu, istifa etsin” demişti. İstifası gecikenlere “Gereğini yaparız” demişti. Kimsenin böyle bir yetkisi yok. Hepsi istifa ettiler, bir tanesi için soruşturma açılmadı.

‘Hala mesajı anlamadınız?’

* Rıza Akpolat’ı çağırdınız da gelmediler mi? Rıza Akpolat’ın aldığı rekor oyla CHP 31’de 31 sandalye aldı. İstanbul’a atadığı bir kişi eliyle alamadığı belediyelere operasyon yapıp itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Daha önce de denediniz, ama millet “Ben karar veririm” dedi. Hala mesajı anlamadınız?

* Sonuçta Rıza Akpolat’ın suçlu olmadığı açığa çıkacak ama o zamana kadar “Suçluymuş gibi yapın” diyorlar. Rekor kıran bir belediye başkanını itibarsızlaştırmak demek o şehri de itibarsızlaştırmaktır. Sen zaten bitmişsin. Bunlar FETÖ yöntemleri. O kumpas davalarının hakim savcıları nerede? Herkes ayağını denk alsın. Bu yapılan iş hukuki değildir.

‘Hazmedemediği bu’

* CHP, Türkiye’nin birinci partisi, hazmedemediği bu. Yetki sana verilince baş tacı, verilmeyince al aşağı. Bu olur mu? Milletin dediği olur, buna itiraz darbecinin işidir. Başsavcı eliyle İstanbul belediyelerine saldıran aklı millete şikayet ediyoruz. Bunlara pabuç bırakmayacağız. CHP’nin birliğini, beraberliğini ortadan kaldıramayacaksınız.

‘Cesaretin varsa sandıktan kaçma’

* Bir salon siyasetçisine döndünüz, atadıklarınızın alkışıyla moral bulamazsınız. Mahkeme salonlarında da bizim moralimizi bozmaya çalışıyorsunuz, bu beyhudedir. Muzaffer kahraman edalarıyla gezerken seçim mağlubusun. Sana sokağa çık, çarşıya pazara git diyorum, çıkamıyorsun. O zaman sandık haktır. Cesaretin varsa sandıktan kaçma.

Erdoğan iddiası

* Kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı beni aradı; “Benimle sayın cumhurbaşkanı görüşme yapacakmış ne dersiniz?” dedi. “Gidin, dönüşte görüşürüz” dedim. “Sen başarılısın, o ilçeyi nasıl aldın, şubatta kongrem var bize katılır mısın?” dedi. Devletin başına, bir partinin öz evladı belediye başkanına “Yapacağım kongrede bana katılır mısın, senin önünü açarım, tertemiz adamsın ondan çağırıyorum” demeler, ama kabul etmeyince leke çalarlar diye tehditler… Yakışıyor mu ya! Orada onu yapan, burada bunu yaptırıyor. İşte size tükenmişliğin resmi; Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan’a şunu söylüyorum, sen yapmaya utanmıyorsan ben anlatmaya utanmam.

İmamoğlu: Cumhurbaşkanının bilgisiyle yürüyen operasyonların gayesi belli

Yavaş’tan Akpolat tepkisi: Demokratik teamüllerle bağdaşmıyor

Özel’den Akpolat tepkisi: Halkımızla birlikte mücadele edeceğiz

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir’de gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 47 kişiye gözaltı kararı

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları ve üç belediye meclis üyesi tutuklandı

DEM’li vekil: Akdeniz Belediyesi’ne kayyım atandı

AKP’den ‘kayyıma devam’ mesajı

İmamoğlu’ndan Kahire’de ‘kayyım’ tepkisi: Her geçen gün yaygınlaşıyor

AP Türkiye raportörü, AB’yi Ankara’ya net bir karşılık vermeye çağırdı

İmamoğlu: Bir hafta önce aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atandı

Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atandı

SON HABERLER

Deyimlerin Sırrı

Deyim parçalarının toplamından ayrıdır ve büyüktür. Kendisini oluşturan kelimeleri sözlük anlamlarına döktüğümüzde deyim genellikle bir şey ifade etmez ya da saçma bir söz söyler.