Özel: Erdoğan bir belediye başkanımızı çağırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’li bir belediye başkanını çağırdığını iddia etti.

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Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Merkezi’ndeki acil durum toplantısında bir araya geldi.

Ardından açıklama yapıldı. Özel, Erdoğan’ın ‘CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olmasını hazmedemediğini’ söyledi ve şöyle devam etti:

* MHP’nin Osmaniye belediye başkanı 21 yıl hapis cezası aldı, bir gün tutuklu kaldı. Sabit ikametgahı olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Ama Rıza Akpolat polis arabasıyla İstanbul’a naklediliyor.

* FETÖ operasyonlarından sonra Erdoğan “Bazı arkadaşlarımız yoruldu, istifa etsin” demişti. İstifası gecikenlere “Gereğini yaparız” demişti. Kimsenin böyle bir yetkisi yok. Hepsi istifa ettiler, bir tanesi için soruşturma açılmadı.

‘Hala mesajı anlamadınız?’

* Rıza Akpolat’ı çağırdınız da gelmediler mi? Rıza Akpolat’ın aldığı rekor oyla CHP 31’de 31 sandalye aldı. İstanbul’a atadığı bir kişi eliyle alamadığı belediyelere operasyon yapıp itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Daha önce de denediniz, ama millet “Ben karar veririm” dedi. Hala mesajı anlamadınız?

* Sonuçta Rıza Akpolat’ın suçlu olmadığı açığa çıkacak ama o zamana kadar “Suçluymuş gibi yapın” diyorlar. Rekor kıran bir belediye başkanını itibarsızlaştırmak demek o şehri de itibarsızlaştırmaktır. Sen zaten bitmişsin. Bunlar FETÖ yöntemleri. O kumpas davalarının hakim savcıları nerede? Herkes ayağını denk alsın. Bu yapılan iş hukuki değildir.

‘Hazmedemediği bu’

* CHP, Türkiye’nin birinci partisi, hazmedemediği bu. Yetki sana verilince baş tacı, verilmeyince al aşağı. Bu olur mu? Milletin dediği olur, buna itiraz darbecinin işidir. Başsavcı eliyle İstanbul belediyelerine saldıran aklı millete şikayet ediyoruz. Bunlara pabuç bırakmayacağız. CHP’nin birliğini, beraberliğini ortadan kaldıramayacaksınız.

‘Cesaretin varsa sandıktan kaçma’

* Bir salon siyasetçisine döndünüz, atadıklarınızın alkışıyla moral bulamazsınız. Mahkeme salonlarında da bizim moralimizi bozmaya çalışıyorsunuz, bu beyhudedir. Muzaffer kahraman edalarıyla gezerken seçim mağlubusun. Sana sokağa çık, çarşıya pazara git diyorum, çıkamıyorsun. O zaman sandık haktır. Cesaretin varsa sandıktan kaçma.

Erdoğan iddiası

* Kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı beni aradı; “Benimle sayın cumhurbaşkanı görüşme yapacakmış ne dersiniz?” dedi. “Gidin, dönüşte görüşürüz” dedim. “Sen başarılısın, o ilçeyi nasıl aldın, şubatta kongrem var bize katılır mısın?” dedi. Devletin başına, bir partinin öz evladı belediye başkanına “Yapacağım kongrede bana katılır mısın, senin önünü açarım, tertemiz adamsın ondan çağırıyorum” demeler, ama kabul etmeyince leke çalarlar diye tehditler… Yakışıyor mu ya! Orada onu yapan, burada bunu yaptırıyor. İşte size tükenmişliğin resmi; Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan’a şunu söylüyorum, sen yapmaya utanmıyorsan ben anlatmaya utanmam.