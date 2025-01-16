'Suç örgütü' soruşturmasında dokuz şüpheli serbest: İçişleri yardımcısının kardeşi dahil

İstanbul’da, suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden dokuzu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanların arasında İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş da var.

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İstanbul Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanlarıyla belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 40 şüphelinin sevk edildikleri Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde işlemleri sürüyor.

Nöbetçi hakimlikteki işlemleri tamamlanan Esra Yenidünya, Önder Gedik ile Ahmet Aktaş’ın da aralarında olduğu dokuz şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 31 şüphelinin hakimlik işlemleri devam ediyor.

Bu arada, bazı basın organlarındaki İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’in adliyeye geldiğine ilişkin bilgilerin doğru olmadığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada sabah Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Balıkesir’de gözaltına alınan Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul’a getirilmişti.