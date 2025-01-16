Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ifadesi ortaya çıktı. Akpolat, üzerine atılı suçları reddetti.

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Akpolat “Ben örgüt üyesi olmadığımdan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” dedi. Bunun üzerine ifadesine devam edildi.

Diken’in ulaştığı ifade tutanağına göre savcının soruları ve Akpolat’ın yanıtları şöyle:

1-Beltaş Yönetim kurulu üyeliğine atanma süreci hakkında bilgi veriniz? Belediye Başkanının bu süreçteki rolü nedir?

Beltaş yönetim kurulu üyelerini tanırım. Kurul üyeliğine benim teklifimle seçilebileceği gibi kendi içlerinde anlaşarak birini üye yapabilirler. Ahmet Aktaş ismini bana Alican Abacı getirdi diye hatırlıyorum. Önder Gedik ve Esra Yenidunya’nın atanma süreci ise yine ortak bir akılla olmuştur. Genel kurul kararları nihai olarak önüme geldiği için bu tür kararlardan haberim olur. Taşınmaz satımına ilişkin karar ise yönetim kurulu kararıdır. Ben bu hususu sonradan öğrendim. Yönetim kurulundaki isimleri görevleri sebebiyle tanıyorum.

2-Beşiktaş Belediyesinin iştiraki olan Beltas As’ ye alt Ortaköy Mah. 385 ada 5 parselde bulunan taşınmaz ile Rumeli Hisarı Mah. 1542 Ada 2 ve 3 nolu parselde bulunan taşınmazların satımına ne zaman ve kim tarafından karar verilmiştir?

Satışın kararını şirket kendisi vermiştir. Satış sürecinin ne zaman başladığı hususunda bilgim yoktur. Satış gerekçesini de bilmiyorum. Bilgim dahilinde gerçekleşmemiştir.

3-Beltaş Aş’nin hukuki statüsü dikkate alındığında ihale sürecine neden ihtiyaç duyulmuştur?

Satım süreciyle ilgili bilgim bulunmamaktadır.

4-Taşınmazın satım sürecine ilişkin dosya incelendiğinde ihale sürecinin başlatılması konusunda yönetim kurulunun kararı bulunmadığı görülmüştür. Bu hususu açıklayınız.

Şeffaf yönetim anlayışı gereğince ihaleye çıkma kararı almıştır. Yönetim kurulu kararında satışın yasal mevzuata uygun olması belirtilmiştir. Bu kapsamda yönetim kurulu başkanı Önder GEDIK inisiyatif kullanıp satış yetkisi vermiştir.

5-Taşınmazın satışına ilişkin Beltaş’ın Beşiktaş Belediyesinin sitesinde yahut başka bir mecrada ilan yapıldı mı?

Bilgim yoktur.

6-Beşiktaş Belediyesinin iştiraki olan Bektaş AŞ’ye ait Ortaköy Mah. 385 ada 5 parselde bulunan taşınmazın 26.07.2024 tarihinde Elif Lpg ve Akaryakıt Dağım San. Tic. Aş’ye satım sürecinde oluşturulan ihale komisyonu ve satım süreci hakkında bilginiz var mı? İhale komisyonun oluşturulmasına ve ihale sürecine dahil oldunuz mu?

Sürecin işlerliği konusunda bilgim yoktur, müdahil olmadım.

7-Ahmet Aktaş’ın yönetim kurulu üyesi seçilmesinden 1 gün sonra taşınmazların satışına dair karar alınması hususunda söyleyecekleriniz nelerdir?

Bu hususta bir bilgim yoktur.

8-Gerek Beşiktaş Belediyesinden gerekse Beltaş’tan taşınmazın satışının neye dair yapıldığı satışa ilişkin tüm evraklar istenilmiş ancak gelen evraklar içerisinde yönetim kurulu kararı olmadığı görülmüştür. Daha sonra 02.01.2025 tarihinde Beltaş’a tekrar yazı yazılmış yönetim kurulu kararı olup olmadığı sorulmuştur. 03.01.2025 günü yönetim kurulu başkanı Önder Gedik, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve avukat Arif Sağlam yönetim kuruluş defteriyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmiştir. Taşınmazın satışına ilişkin 04.07.2024 ve 05.07.2024 tarihli kararlar olduğu, üzerilerinde noter tasdiki olmadığı, önceki sayfada ise 03.07.2024 tarihinde Ahmet Aktaş’ın yönetim kurulu üyesi olarak atandığı kararın olduğu ve 08.07.2024 tarihinde bu kararın tasdik edildiği görülmüştür. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?

Bilgim yoktur.

9-Beltaş tarafından taşınmaz hakkında Varlık Değerleme adlı kuruluştan taşınmaz değerlenm raporu alındığı görülmüştür. Bahsi geçen değerleme kuruluşu hangi kriterlerle kin tarafından belirlenmiştir? Adı geçen değerleme kuruluşuyla nasıl iletişime geçilmiştir?

Süreç hakkında bilgim yoktur.

10-18. 07.2024 tarihinde yapılacak ihale için 5 ay öncesine ait değerleme raporunun kullanılmasına, gayrimenkul değer artışı ve emlak değerinin yüksek olduğu Beşiktaş Ortaköy bölgesinde yapılacak satış için 5 ay öncesine ait raporun kullanılmasına itirazınız oldu mu?

Süreç hakkında bilgim yoktur.

11-Beltaş’ın aldığı değerleme raporunda taşınmazın değerinin 269.620.000 TL (KDV hariç), 4.334.389 USD, 4.001.859 Euro belirtilmiştir. Türk Lirası olarak belirlenen değer ile döviz cinsinden yapılan değerleme arasındaki tutarsızlığa itirazda bulundunuz mu?

Rapor hakkında bilgim yoktur.

12-Taşınmaz satımına ilişkin tüm evraklar Cumhuriyet Başsavcılığınca istenilmesine rağmen satış dosyasında bulunmayan, sonraki süreçte sunulan ve üzerinde noter tasdiki olmayan 04.07.2024 ve 05.07.2024 tarihli yönetim kurulu kararlarında şirketin (Beltaş’ın) mali durumu göz önüne alınarak taşınmaz satımına karar verildiği belirtilmiştir. Ancak Elif Lpg ve Akaryakıt isimli firma tarafından yatırılan paranın 70.000.000 TL’si maaş ödemesi gerekçesiyle Beltaş’ın başka hesabına, 400.000.000 TL Beşiktaş Belediyesi hesabına, ve Sarper Petrolcülük tarafından yatırılan yaklaşık 302.000.000 TL’nin 301.000.000 TL’sinin Beşiktaş Belediyesi hesabına aktarıldığı görülmüştür. Şirket borçları için satışına karar verilen taşınmazlardan elde edilen gelirin Beşiktaş Belediyesine aktarılmasının gerekçesi nedir?

Paraların aktarılma gerekçesini bilmiyorum.

13-Beltaş’ a ait taşınmazlardan birinin Elif Lpg diğerinin ise Sarper Petrolcülük isimli firmaya satışına müdahil oldunuz mu? Taşınmaz satımı için Beltaş’ a ödenen paraların Beşiktaş Belediyesi hesabına aktarıldığı gözetildiğinde satış kararlarını siz mi verdiniz?

Bilgim yoktur. Ben satış kararına dahil olmadım.

14-İhaleye Malta Otelcilik Turizm Otomotiv Tic Ltd Şti, Elif Lpg ve Akaryakıt Dağıtım San Tic Aş ile Ac Madencilik İnş Malz Teks Nak. Tur. San. Tic. Ltd Şti isimli firmaların davet edildiği görülmüştür. Bu firmaların davet edilmesine kim tarafından karar verilmiştir? Bu firmalar ve sahipleri hakkında bilginiz var mı?

Firmaları tanımıyorum. İhaleye nasıl katıldıklarını bilmiyorum.

15-Belirtilen 3 firmanın 12.07.2024 günü Beltaş’ a geldiği ve teknik şartnamenin Önder Gedik tarafından firmalara elden teslim edildiği görülmüştür. Bir ilan yapılmadıysa firmaların satıştan nasıl haberdar olup üçünün de aynı tarihte Beltaş’ a müracaat ettiğini açıklayınız.

İhale süreciyle bilgim yoktur. Süreci bilmiyorum.

16-İhaleye şartnameyi alan ve şartname dosya alındı bedeli 500 TL’ yi ödeyen firmaların katılabileceği belirtilmiş, tüm firmaların 12.07.2024 tarihinde şartnameyi teslim aldığı görülmüştür. Ancak Elif Lpg ve Akaryakıt isimli firmanın dosya alındı bedelini 13.07.2024 tarihinde yatırdığı Beltaş’ a ait makbuzdan anlaşılmıştır. Bu kapsamda dosya alındı bedeli ödenmeden satış dosyası Elif Lpg ve Akaryakıt isimli firmaya neden verilmiştir?

Bir bilgim yoktur.

17-Teklif zarfları açıldıktan sonra açık artırma yoluna gidildiği ve Elif Lpg ve Akaryakıt isimli firmanında 470.760.000 TL’ ye ihaleyi kazandığı ve Beltaş hesabına belirtilen tutarı yatırdığı görülmüştür. Ancak taşınmaz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan 08.01.2025 tarihli rapora göre; satım tarihi 26.07.2024 tarihinde taşınmazın mevcut haliyle değeri 580.825.932 TL, rapor tarihinde ise mevcut halinin değeri 651.291.198 TL olduğu belirlenmiştir. Bu husus hakkında söyleyecekleriniz nelerdir?

Ben bina satışı yapıldıktan sonra bilgi sahibi oldum. Değerinin %60 üzerinde sanıldığını öğrenince kamunun menfaati olduğunu düşünüp mutlu oldum.

18-İhaleyi kazanan Elif Lpg ve Akaryakıt isimli firmanın Aziz İhsan Aktaş’a ait olduğu, Malta Otelcilik isimli firmanın ise eski adının Arslancan Vega Kurumsal Hizmetler (Diyarbakır) olduğu, Mehmet Arıca’ nın da pay sahibi olduğu, Ac Madencilik isimli firmanın ise Ahmet Başdaş a ait olduğu, Diyarbakır’ da kurulup İstanbul a taşındığı tespit edilmiştir. Şüpheli Aziz İhsan Aktaş’ a ait araçta yapılan aramada notlar ele geçirilmiş ve Ahmet Başdaş ödeme 2.920.000 ve 500.000 yazılı olduğu görülmüştür. Yine şüpheli Aziz İhsan Aktaş’ın 08.08.2024 tarihinde Bahçelievler Belediyesi ile imzaladığı sözleşmeye Arslancan Kurumsal Limited Şirketine (Arıca’lara ait) ait araç ruhsatlarını sunduğu görülmüştür. Yine şüphelinin operasyon günü bindiği Audi markada aracın da Arslancan Kurumsal Limited Şirketine alt olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda satış için davet edilen üç firmanın birbirleri ile irtibat olduğu tespit edilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?

Ben firmaları ve sahiplerini tanımıyorum. O yüzden aralarındaki irtibatı bilmem mümkün değildir.

19-Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu Barka, Vekontek, Bilginay ve Elif Lpg ve Akaryakıt İsimli firmaların 2020 yılından itibaren Beşiktaş Belediyesinden 18 ihale aldığı, ihalelerin çoğunluğunun pazarlık usulüyle yapıldığı görülmüştür. Aziz İhsan Aktaş’ ın firmalarının faaliyet alanına giren belediyenin işlerinin tamamına yakını alması hususunda söyleyecekleriniz nelerdir?

Adı geçen firmaları tanımıyorum. Kaç tane ihale aldıklarını bilmem. İhale süreci belediyemizin ilgili birimleri tarafından takip edilir. Toplantılarda neticelenen ihaleler hakkında konuşulur ancak firma sahipleri yahut ihale süreci anlatılmaz.

20-İhale süreçleri hakkında bilginiz var mı?

İhale süreçlerini bilmem. Olağan üstü bir durum olmadığı sürece konuya dahil olmam.

21-Aziz İhsan Aktaş’ı tanışıklığınız, kişisel ilişki yahut ticari ilişkiniz var mıdır? Yüz yüze görüşmeniz oldu mu?

Kendisini belediyemize taşeronluk yapması nedeniyle biliyorum. Kişisel, ticari ilişkim yoktur. Yüz yüze görüşmem olmadı.

22-Barka, Vekontek, Bilginay ve Elif Lpg ve Akaryakıt isimli firmalar hakkında bildikleriniz nelerdir?

Ben bu firmaların belediyemize taşeronluk yaptığı ismen biliyorum. Aziz İhsan AKTAŞ’a ait diğer firmaları bilmem.

23-Adı geçen firmaların gerçekte Aziz İhsan Aktaş’ a ait olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarda rüşvet karşılığında ihaleleri bu şahsın firmalarına verdiğiniz, ihalelerin Aziz İhsan Aktaş’ a ait firmaların kazanacağı şekilde ilana çıktığı belirtilmiştir. Bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir.

Benim süreçten bilgim yoktur, İhale süreçlerini takip eden arkadaşlara yetki devri yaptım. Süreç onların bilgisi dahilinde yürütülür. Sözleşmeleri de ilgili arkadaşlar imzalar.

24-Belediyenin personel işe alımlarında yahut başka kurum kuruluşlardan nakil olarak belediyeye gelmek isteyen kişiler hakkında karar sürecini anlatınız.

Bu hususta yine görevli birimler vardır. Çetrefilli bir konu olmadığında benim önüme gelmez.

25-Ferhat Tutşi ve Leyla Türkyaşar’ı tanır mısınız?

Ferhat’ı, Fen İşleri Müdürü olarak biliyorum. Ne zamandan beri müdür olduğunu bilmiyorum. Hangi kurumdan geldiğini bilmem. Leyla Türkyaşar’ı ise tanımam.

26-Ferhat Tutşi ve Leyla Türkyaşar’ı Belediyede işe siz mi aldınız?

Personel nakil atamalarında görevli arkadaşların talebi üzerine yazı gelirse imza atar ya da görüş sorarım. İlgili ya da geldikleri kuruma yazılan yazılara imza atmışlığım olur.

27-Ferhat Tutşi’nin öncesinde Bağlar Belediyesinde çalıştığı ve bu belediyenin yapmış olduğu, Aziz İhsan Aktaş’ ın firmalarının aldığı ihaleler nedeniyle Belediye Başkanının rüşvet suçundan tutuklandığı bilinmektedir. Bu kişiyi Aziz İhsan Aktaş’ ın isteği üzerine mi işe aldınız?

Bu şahsın hangi kurumdan geldiğini bilmem. Beşiktaş Belediyesine alınma sürecinde Aziz İhsan AKTAŞ’ın benden isteği olmamıştır. Şahıs belediyeye müracaat ettikten sonra evrak önüme gelmişse, ben de belirttiğim üzere imza atmış olabilirim.

28-Leyla Türkyaşar’ ın 04/2023 tarihinden itibaren Beşiktaş Belediyesinde görev yaptığı, öncesinde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde görev yaptığı, eşi Mustafa Türkyaşar’ ın da Aziz İhsan Aktaş’ a ait Aktaş Bilişim Teknoloji isimli firmada çalıştığı tespit edilmiştir. Leyla Türkyaşar’ ın Aziz İhsan Aktaş’ ın isteği üzerine mi işe aldınız?

Adı geçen şahsı tanımam. Belediyemizde çalışıp çalışmadığını da bilmem. Bu kişinin belediyeye alınma sürecini de hatırlamam.

29-2023/482146 Kayıt numaralı açık ihale Aziz İhsan Aktaş’ a ait Vekontek isimli firmanın aldığı Leyla Türkyaşar’ ın da bu dosyada ihale komisyonunda yer aldığı tespit edilmiştir. Bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir?

Olaydan haberim yoktur.

30-Adınıza kayıtlı Emza Akaryakıt isimli firmanın bulduğu görülmüştür. Şirketinizin hangi bankalar nezdinde hesapları vardır?

Bildiğim kadarıyla Yapı Kredi’de vardır. Taner ÇUKADAR şirketin müdürüdür. Akrabalık bağım yoktur. Şirkette yetkili kendisidir.

31-Adınıza kayıtlı Emza Akaryakıt isimli firma adına kayıtlı ve kasko değeri 6.871.229 TL olan 34 BJK 224 plakalı aracın 10.06.2024 tarihinde 9.500.000 TL bedelle Babil Oto isimli şirkete satıldığı, 19.08.2024 tarihinde 7.000.000 TL bedelle Bilginay isimli firmaya devredildiği, 19.08.2024 tarihinde ise 7.000.000 TL karşılığında Elif Lpg ve Akaryakıt isimli firmaya devredildiği, araç devri yapılan üç firmanın da fiilen Aziz İhsan Aktaş’a ait olduğu ve bahsi geçen aracın http://sahibinden.com isimli sitede Elif Motors isimli satıcı tarafından 7.300.000 TL’ ye satışa sunulduğu, aracın devrinin yapıldığı tüm firmaların Aziz İhsan Aktaş’ a ait olduğu anlaşılmıştır. Bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir?

Şirkette yetkili kişi müdürümdür. Aracı kime sattığını bilmiyorum. Bahsi geçen firmalardan Elif Lpg isimli firmayla Bilginay isimli firmayı taşeron firmalar olması nedeniyle ismen biliyorum. Babil Oto’yu bilmem. Aracın ne kadar satıldığını hatırlamıyorum. İşlerimin yoğunluğundan dolayı bu hususlarla ben ilgilenmiyorum.

32-Adınıza kayıtlı Emza Akaryakıt adına kayıtlı ve kasko değeri 2.259.698 TL olan 34 ZU 4154 plakalı aracın 10.06.2024 tarihinde 5.500.000 TL bedelle Babil Oto isimli şirkete satıldığı, 24.07.2024 tarihinde 1.735.000 TL bedelle Müzayede Com Bilişim Hizmetleri isimli üçüncü bir firmaya satıldığı tespit edilmiştir. Babil Oto isimli firmanın Aziz İhsan Aktaş’ a ait olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir?

Ben müdürüme araçları satmasını söyledim. Sonraki süreci takip etmedim. Süreçle ilgilenen kişi odur.

33-Her iki aracın marka ve modeli gözetildiğinde satış miktarlarının ticari hayatın akışına uygun olmadığı görülmektedir. Bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir?

Yukarıda belirttiğim üzere araçların satış miktarını hatırlamıyorum.

34-Şirketinize ait hesapların 01.01.2024-01.01.2025 tarihleri arasındaki hareketleri için Bankalar Birliğine yazılan yazımız neticesinde Yapı Kredi Bankasında hesap olduğu araç satışlarına ilişkin 10.06.2024 tarihinde toplamda 15.000.000 liranın Babil Oto isimli firmadan gönderildiği, öncesinde hesapta para bulunmadığı, sonrasında ise paranın vadeli hesaplarda değerlendirildiği, hesapta aktif para döngüsünün olmadığı, şirket adına (skoda) marka araç ve Çorlu 391 ada 4 nolu parsel C1-11 numaralı konut için 4 parça halinde toplamda 16.000.000 lira ödeme yapıldığı görülmüştür. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?

Taner araçları satıp parayı değerlendireceğini, ticaret yapacağını söyledi. Ben parayı nasıl değerlendireceğine karışmadım. Ancak araçlardan elde edilen gelirle Çorlu’dan bir konut aldığını bana söylemişti.

35-Beltaş tarafından Beşiktaş Belediyesine gönderilen 400 milyon TL ile Bilginay, Vekontek, Elif Lpg, Barka isimli firmalara toplamda 247.500 TL ödeme yapıldığı, yine bu firmaların personel işçi giderleri karşılığı 20 milyon TL işçi parası ödendiği tespit edilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?

Ödemelerden bilgim yoktur ancak firmaların alacağı varsa bunların ödemesinin yapılması olağan bir durumdur.

36-Aziz İhsan AKTAŞ’ın, Beşiktaş’taki işlerini takip etmek üzere kurdurduğu anlaşılan ve ticaret sicilinde Gökçe Gökçe adına kayıtlı İldeniz Organizasyon isimli firmaya belediyenin hesap hareketlerini temin ettiğimiz aralıkta 4 milyon TL ödeme yaptığı tespit edilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?

Firmayı bilmiyorum. Belediyenin hangi işlerini yaptığını ve hangi konuda ödeme yapıldığını bilmiyorum.

37-Cumhuriyet Başsavcılığımıza 25/10/2024 tarihinde yapılan ihbarda Beşiktaş Belediyesinde yapılan usulsüzlüklerden bahsedilmiş, burada alınan ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı belirtilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?

Belediyenin yapmış olduğu ihalelerle usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Aziz İhsan AKTAŞ’la bağlantım da bulunmamaktadır.

38-Beşiktaş Belediyesinin yapmış olduğu ihale ve taşınmaz satışlarından maddi menfaat elde ettiniz mi?

Belediye başkanlığım döneminde görevim gereği kimseden maddi menfaat talep etmedim. Kimse de bana böyle bir vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmaların bazılarını ismen bilirim. Onun dışında bir tanışıklığım, samimiyetim, ticari ilişkim yoktur. İddialar asılsızdır. Suçlamaları kabul etmem. Ben 2,5 milyona yakın insana hizmet etmeye çalışıyorum. Görevim gereği halkla temas halindeyim. Dolayısıyla belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunluğunu yetki devriyle mesai arkadaşlarıma devrettim. Dolayısıyla ihalelerde yapılan işlemleri benim bilmem mümkün değildir. Soruşturma konu hastane olarak kullanılan taşınmazın bazı kısımları bize ait değildir. Bunları belirtmek istiyorum. Satış tutarını öğrendiğim zaman sevinmemin sebebi budur. Duyunca mutlu oldum. Şirketimin hesaplarından bahsedildi. Ben daha önce sermaye artırımı yapmıştım. Düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim. Üzerime atılı suçlara esas teşkil edebilecek somut hiçbir delil yoktur. Bu nedenle hakkımda takipsizlik kararı verilmesini ve serbest bırakılmayı talep ederim.