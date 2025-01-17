Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, görevden uzaklaştırıldı.

Fotoğraf: AA

İstanbul başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 23 kişi tutuklanmıştı.

Savcılık ifadelerinin ardından Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik’le Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklanmış, sekiz kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, bugünkü açıklamasında hakkında ‘rüşvet ve suç örgütüne üye olmak suçlarından’ soruşturma yürütülen Akpolat’ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Balıkesir’de gözaltına alınan Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul’a getirilmişti.

Gözaltının dördüncü gününde savcılık ifadeleri başlamıştı.

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasından sonra Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet verme’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş da dahil dokuz şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.