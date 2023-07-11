Öğrencilerin baskısı sonuç verdi: ODTÜ mezuniyeti Devrim’de

ODTÜ yönetimi, mezuniyetin 26 Temmuz’da Devrim Stadyumu’nda düzenleneceğini duyurdu.

ODTÜ’lü öğrenciler, Devrim Stadyumu’nda geleneksel olarak düzenlenen mezuniyetin sessiz sedasız iptal girişimine karşı çıkmıştı.

Öğrenciler, mezuniyetin düzenlenmesi için yönetime baskı yaparken, aksi takdirde Devrim’de ‘alternatif mezuniyet’ düzenleyeceklerini söylemişti.

ODTÜ rektörlüğüyse baskılara dayanamayarak mezuniyetin 26 Temmuz’da düzenleneceğini tweet atarak duyurdu.

Ne olmuştu?

Okul yönetimi, 12 Mayıs’ta mezun olacak öğrencilere attığı e-postada, mezuniyetin Devrim Stadyumu’nda düzenleneceğini belirtirken, detayların ilerleyen zamanlarda paylaşılacağını aktarmıştı.

E-postadaki mezuniyet programı akademik takvimde de yer almış ama geçen haftalarda bu, ‘sessiz sedasız’ değiştirilmişti. Takvimde, e-postada belirtilen tarihlerden farklı bir planlama yer almıştı.

Devrim Stadyumu programdan çıkartılmıştı

Buna göre ‘diploma törenleri’ 24-28 Temmuz arasında düzenlenecekti. Törenlerle ilgili yer dahil başka bir bilgi eklenmemişti. Törenin Devrim Stadyumu’nda düzenleneceği bilgisi de kaldırılmıştı.

Devrim’deki mezuniyet, geçen sene de ‘protesto endişesi’ nedeniyle iptal edilmişti. Yönetim, her bölümün mezuniyet törenini farklı zaman ve yerlerde kendi içinde yapmasını kararlaştırmıştı. Böylelikle öğrencilerin bir araya gelememesi ve protesto düzenleyememesi amaçlanmıştı. Öğrenciler, bunun üzerine Devrim’de ‘alternatif mezuniyet’ düzenlemişti.

Öğrencilere göre, akademik takvimdeki değişiklik yani mezuniyetin bir günden beş güne çıkarılması geçen seneki uygulamayı hatırlatıyor.

ODTÜ’den ikinci e-posta: Hala detay yok

ODTÜ, 6 Temmuz’da öğrencilere mezuniyetle ilgili yeni bir e-posta atmıştı. E-postada lisans öğrencilerinin mezuniyetiyle ilgili bilgilendirmenin ‘ilerleyen süreçte’ yapılacağı belirtilmişti. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin programı da değiştirildi.

Böylelikle mezuniyet programı ikinci defa değiştirilmiş ve lisans öğrencilerinin mezuniyet töreninin yeri ve zamanıyla ilgili belirsizlik giderilmemişti. Ayrıca, yüksek lisans öğrencilerinin mezuniyeti Devrim’de düzenlenecekti ama tören kapalı bir salona kaydırılmıştı.

Yönetim sessizliğe bürünmüştü

Akademik takvimdeki değişikliklerden beri öğrenciler yönetime ulaşmaya çalışmış ancak yönetim öğrencilere cevap vermeyerek sessizliğe bürünmüştü.

Öğrenciler harekete geçmişti

Öğrenciler, haziran sonu-temmuz başından beri mezuniyetin iptal edilme girişimi olduğunu dillendirerek kendi aralarında bir dizi toplantı düzenlemişti. Bu toplantılarda öğrenciler, mezuniyetin resmi olarak Devrim Stadyumu’nda düzenlenmesi için girişim ve baskılarını sürdürme kararı almıştı.