Kraliçe 2’nci Elizabeth’in anısına bırakılan oyuncak ayılar çocuklar için çalışan derneğe bağışlanacak

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in ölümünün ardından parklara bırakılan oyuncak ayılar bir derneğe bağışlanacak.

Fotoğraf: Reuters

70 yıl 214 günle ülkede en uzun süreyle tahtta oturan isim Kraliçe 2’nci Elizabeth, 8 Eylül’de İskoçya’daki Balmoral Şatosu’nda hayatını kaybetti. Ülkede 10 gün yas ilan edildi. Devlet töreniyle uğurlandığı 19 Eylül’e kadar halk, kraliyet ailesine ait binalara onun anısına parklara çiçek, kart ve oyuncak ayılar bıraktı. Çocukların bıraktığı ayılar ‘Paddignton Ayısı’ydı. Çünkü kraliçe onların aklında, ‘ayıyla’ çekilen kısa filmdeki görüntüleriyle kalmıştı.

Kraliçenin tahttaki 70’nci yılı şerefine dört gün kutlama yapıldı. Kraliçe platin jübile kutlamalarına ‘Paddington Ayısı’yla çay içerek neşe katmıştı. Kraliçeyle karşı karşıya oturan sevimli ayı, ona sandviç isteyip istemediğini sormuş o da, ‘‘Ben her zaman çantamda bir tane hazır tutarım” diye yanıt vererek çantasındaki sandvici çıkarmıştı. İkili, kaşıklarıyla çay fincanlarına vurarak tempo tutmuştu.

Footğraf: Buckingham Sarayı

İşte o oyuncak ayılar 200 gönüllü tarafından, atların yardımıyla toplandı, temizlendi ve çocuklar için çalışan ‘Barnardos’ adlı derneğe bağışlanmak üzere hazır hale getirildi.

Bunu duyurmak için de yerine geçen oğlu Kral 3’üncü Charles’ın eşi Konsort Kraliçe Camilla’nın ayılarla çekilen fotoğrafı paylaşıldı. Buckingham Sarayı’nın açıklamasına göre fotoğraf ilk ‘Paddington Ayısı’ kitabının basılmasının 64’üncü yıldönümü olan perşembe günü, Clarence House’ta çekildi.

Oyuncak ayıların çoğunluğu başkent Londra’daki Green Park ve Hyde Park’tan toplandı.

Fotoğraf: Royal Family / Twitter

Bernardo’nun başkanı Lynn Perry, oyuncakların derneğin destek verdiği yüzlerce çocuğun yüzünü güldüreceğini belirterek teşekkür etti.

30 yılı aşkın süreyle derneğin onursal başkanlığını yapan Kraliçe 2’nci Elizabeth, görevini 2016’da, o zaman Cornwall Düşesi olan Konsort Kraliçe Camilla’ya bırakmıştı.