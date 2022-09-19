2’nci Elizabeth’in cenazesi defnedildi

Eski İngiltere kraliçesi 2’nci Elizabeth’in cenazesi, Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’ne gömüldü.
Kraliyet Ailesi’nin internet sitesindeki açıklamaya göre, “Kraliçe, Edinburgh Dükünün (eşi Philip’in) yanına Kral 6. George Anıt Şapeli’ne defnedildi.”
Kraliçe Elizabeth’in defin işlemi, özel aile töreniyle St. George Şapeli’nde düzenlendi. Tören, basına ve halka kapalıydı. Kraliçenin mezar taşına ‘ELIZABETH II 1926-2022’ diye yazıldı.
2’nci Elizabeth’in tabutu, başkent Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi’ndeki cenaze merasiminin ardından Türkiye saatiyle akşam 5’te defnedileceği Windsor’a getirilmişti.
Cenaze töreni, dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla tarihi Westminster Abbey Kilisesi’nde düzenlenmişti. Törene, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılmıştı.
İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı kraliçe 2’nci Elizabeth, 8 Eylül’de yaz tatilini geçirdiği İskoçya’nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi’nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.