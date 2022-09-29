Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ölüm belgesi yayınlandı

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in ölüm belgesine göre ölüm nedeni yaşlılık.

Fotoğraf: İskoçya Ulusal Veriler Dairesi

Ülkesinde 70 yıl 214 günle tahtta en uzun süre kalan monark unvanını sahibi kraliçe 8 Eylül’de İskoçya’daki Balmoral Şatosu’nda hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiğinde 96 yaşında olan kraliçenin yerine büyük oğlu Kral 3’üncü Charles geçti.

Ülke basınına yansıyan haberlere göre kraliçenin ölüm belgesi paylaşıldı. Ölüm belgesini son 24 saatte yanında olan Prenses Anne imzaladı.

Fotoğraf: Reuters

Bugün, İskoçya Ulusal Nüfus Dairesi’nin yayınladığı belgede 19 Eylül’de başkent Londra’da düzenlenen törenle uğurlanan kraliçenin 8 Eylül’de saat 15:10’da hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Ölüm nedeni hanesindeyse ‘ileri yaş’ yazıldı.

16 Eylül’de, İskoçya’daki ölüm, doğum, evlilik gibi bilgilerin kayıtlarını yapan birimin başındaki Paul Lowe tarafından hazırlanan belgede kraliçenin babası Kral 6’ncı George ve annesi Elizabeth Bowes-Lyon’un da adı yer alıyor.