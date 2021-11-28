KLİMİK’ten Omicron açıklaması: Bilinen korunma yöntemleri geçerliliğini koruyor

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Covid-19’un Omicron varyantında mevcut aşılar ya da geçirilmiş enfeksiyonların sağladığı bağışıklıklar gibi bilinen korunma yöntemlerinin geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

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İlk olarak Güney Afrika’dan rastlanan ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü ‘Omicron’ adını vermişti. 32 mutasyona sahip Omicron, ‘süper varyant‘ olarak nitelendirilmişti. Varyant Hollanda, Hong Kong, İsrail, Belçika, Britanya’nın aralarında olduğu ülkelerde görülmüştü.

Derneğin açıklamasında pek çok ülkenin ilk önlem olarak Güney Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamasının yanı sıra ülkelere girişte PCR testi ve karantina zorunluluğunu tekrar uygulamaya sokma yoluna gittiği hatırlatıldı.

Söz konusu önlemlerin ‘varyantın yayılımının yavaşlatılabilmesi için sadece kısa vadede işe yaradığı’ kaydedilerek şunlar aktarıldı: “Ülkeye girişi ve yayılımı geciktirebilmek için test ve sürveyans kapasite ve sayılarının arttırılması, ülkeye girişlerde ülke ve aşılanma durumuna göre ayırt etmeksizin PCR testi uygulanması ve belli ülkelerden gelenlere PCR testleri negatif çıksa bile karantina zorunluluğu getirilmesi gibi uygulamaların en kötü senaryo seçenekleri göz önünde bulundurularak en azından yeni varyantın özelliklerine ilişkin veriler gelinceye dek sürdürülmesi akılcı bir tutum olacaktır.”

Bunun yanında, Afrika ülkelerinin aşılanma oranları en düşük ülkeler olduğu belirtilerek bu seviyenin sadece o ülke ya da gruplar için değil, uluslararası boyutta bir olumsuzluğa yol açabileceği ifade edildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi: “Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm uluslararası kurum/kuruluşların aşı eşitliğini sağlama konusunda özveriyle iş birliğine gitmesi konusunda kaybedilecek zaman kalmamıştır. Aşıya erişimin sağlandığı ülkelerde bile aşılanmaktan uzak duran kesimlerin de güncel gelişmeleri göz önüne alarak bir kez daha düşünmelerinin zamanıdır.”