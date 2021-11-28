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Yaramazlara biraz batar!

Avustralya’da iki Omicron vakası

Avustralya’da, Güney Afrika’dan ülkeye giden iki kişide corona virüsünün Omicron varyantına rastlandı.

İlk olarak Güney Afrika’dan rastlanan ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü ‘Omicron’ adını vermişti. 32 mutasyona sahip Omicron, ‘süper varyant‘ olarak nitelendirilmişti. Varyant, Botsvana, Hong Kong, İsrail, Belçika, Britanya’nın aralarında olduğu ülkelerde görülmüştü.


AA’nın haberine göre Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin sağlık bakanlığı, bugün, hava yoluyla Güney Afrika’dan Sydney kentine giden iki yolcuya yapılan testlerde yeni varyantın tespit edildiğini açıkladı. Kimlikleri açıklanmayan iki kişinin, Katar’ın başkenti Doha üzerinden yolcu uçağıyla ülkeye gittikleri ve iki doz aşılı olduğu belirtildi.

Aynı uçakla Güney Afrika’dan Avustralya’ya giden ve testleri negatif çıkan 12 yolcu tedbir amacıyla karantinaya alındı. Uçaktaki diğer 260 yolcu ve mürettebata da kendi kendilerini tecrit etmeleri yönünde tavsiyede bulunuldu.

Avustralya hükümeti, Omicron varyantının görüldüğü ülkelerden geleceklere sınırlarını kapattı.

Ülkede bugüne kadar 208 bin 8 kişi virüse yakalanırken son 24 saatte dört kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 1994’e çıktı.

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