‘Her şey çok güzel olacak’ diyen çocuk Leman’ın kapağında: Özür dile Ekrem abi!

Mizah dergisi Leman, Karadeniz gezisinde iktidara yakın gazetecilerle çektirdiği fotoğrafı eleştirenlere “Vız gelir tırıs gider” diyen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kapağına taşıdı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İBB başkanlığını kazanan İmamoğlu, mazbata tartışması sürerken otobüsüne yaklaşan bir gencin kendisine “Her şey güzel olacak” diye seslenmesiyle moral bulmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbatası elinden alınan İmamoğlu, konuşmasını “Her şey çok güzel olacak” diyerek bitirmişti.

Daha sonra bu slogan yenilenen İstanbul yerel seçimlerini öncekinden daha fazla oyla kazanan İmamoğlu’nun kampanyasının merkezine oturmuştu.

Leman’ın kapağında o çocuğun koşarak İmamoğlu’nun otobüsüne yaklaşması ve “Özür dile Ekrem abi” demesi yer aldı. İmamoğlu ise “Her şey çok güzel olacak diyen çocuk değil mi lan bu?!” diyor.

Görsel: Twitter

Ne olmuştu?

İBB başkanı, geçen hafta çıktığı Karadeniz gezisinde daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde görülen ve onunla özdeşleşen bir davranışı da sergileyip bazı gazetecileri yanına alarak, toplu fotoğraf vermişti.

Bu isimler arasında 2005-2009 yılları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı yapmış Akif Beki, iktidara desteğiyle bilinen Nagehan Alçı, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Gülşah İnce yer almıştı.

Fotoğrafın sosyal medyada tepkilere neden olması sonrası Fox TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir” demişti.

Ongun’un bu açıklaması tepkileri daha da alevlendirmiş, başta gazeteciler ve sanatçılar olmak üzere kullanıcılar sosyal medyada sitem etmişti.

İmamoğlu, hükümete yakın gazetecileri otobüsüne çağırmasının amacının ‘merkez medyaya ulaşmak’ olduğunu söylemiş, “Ben, ilk yurt içinde yapacağım bir geziye, örneğin Abdülkadir Selvi’yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi genel başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın, anlasın” demişti.

İBB başkanının bu sözleri de suları durdurmamış, eleştirileri yükseltmişti. Bunun üzerine İmamoğlu el artırarak “Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. (…) Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” demişti.

Ertesi gün İBB’nin bir etkinliğinde konuşan İmamoğlu, eleştiriler nedeniyle kalbinin kırıldığını belirtip, sözleri nedeniyle şöyle özür dilemişti: “Bir fotoğrafla linç edilen, yok sayılan, tabiri caizse kaptanlığını yaptığım gemiden inilen, artık yok sayılan, ‘Oy vermem’ denilen bir kişi durumuna düşürülürse insanın kalbi kırılıyor, canı yanıyor, birkaç cümle de yanlış laf kurabiliyorum. O yanlış kurduğum laflar için özür diliyorum, altını çizeyim.”