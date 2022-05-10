CHP’li yetkiliden İmamoğlu’na ‘hassasiyet’ sitemi

CHP’li bir yetkili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz ziyaretine davet edilen bazı isimler üzerinden başlayan tartışmada partinin genel merkeziyle İmamoğlu arasında sorun olmadığını söyledi.

Yetkili, “Kendisine muhalif gazeteci davet edebilir ama tabanın da hassasiyetini dikkate almalıydı” dedi.

Fotoğraf: Twitter/Ekrem İmamoğlu

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan CHP’li yetkili şunları söyledi: “İmamoğlu’nun, Mansur Yavaş’ın, Tunç Soyer’in toplumda gördüğü karşılık, partiye de olumlu yansır. Belediye başkanlarının görev yaptığı illere gezi yapmamaları gibi bir durum zaten olmaz. Geçmişte de belediye başkanları kendi memleketlerine veya diğer illere giderler, halkla buluşurlar, bunda bir sakınca yok. Biz belediye başkanlarımızın bu gezisinden neden rahatsız olalım?

Ama İmamoğlu’nun gezisiyle ilgili olmaması gereken şeyler de olmuş mudur? Olmuştur. Toplumun, parti tabanının hassasiyetleri gözetilebilirdi. Bu gezi, o gazeteci üzerinde değil de, Karadeniz’de halkın ilgisi nedeniyle konuşulsaydı, daha mutlu olurduk. O gazeteci ile ilgili bizim tabanın büyük travması var, çok haksız eleştirileri oldu. İmamoğlu, kendisine muhalif gazeteci davet edebilir ama tabanın da hassasiyetini dikkate almalıydı. Ama bu gezi üzerinden belediye başkanlarıyla genel merkez arasında problem varmış gibi göstermek doğru değil.”

Ne olmuştu?

İBB başkanı, geçen hafta çıktığı Karadeniz gezisinde daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde görülen ve onunla özdeşleşen bir davranışı da sergileyip bazı gazetecileri yanına alarak, toplu fotoğraf vermişti.

Bu isimler arasında 2005-2009 yılları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı yapmış Akif Beki, iktidara desteğiyle bilinen Nagehan Alçı, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Gülşah İnce yer almıştı.

Fotoğrafın sosyal medyada tepkilere neden olması sonrası Fox TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir” demişti.

Ongun’un bu açıklaması tepkileri daha da alevlendirmiş, başta gazeteciler ve sanatçılar olmak üzere kullanıcılar sosyal medyada sitem etmişti.

İmamoğlu, hükümete yakın gazetecileri otobüsüne çağırmasının amacının ‘merkez medyaya ulaşmak’ olduğunu söylemiş, “Ben, ilk yurt içinde yapacağım bir geziye, örneğin Abdülkadir Selvi’yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi genel başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın, anlasın” demişti.

İBB başkanının bu sözleri de suları durdurmamış, eleştirileri yükseltmişti. Bunun üzerine İmamoğlu el artırarak “Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. (…) Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” demişti.

Ertesi gün İBB’nin bir etkinliğinde konuşan İmamoğlu, eleştiriler nedeniyle kalbinin kırıldığını belirtip, sözleri nedeniyle şöyle özür dilemişti: “Bir fotoğrafla linç edilen, yok sayılan, tabiri caizse kaptanlığını yaptığım gemiden inilen, artık yok sayılan, ‘Oy vermem’ denilen bir kişi durumuna düşürülürse insanın kalbi kırılıyor, canı yanıyor, birkaç cümle de yanlış laf kurabiliyorum. O yanlış kurduğum laflar için özür diliyorum, altını çizeyim.”