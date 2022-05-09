İmamoğlu boşuna heveslenmiş: Selvi çağrılsa da gitmeyecek

İktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdulkadir Selvi, iktidara yakın gazetecilerle çektirdiği bir fotoğraf yüzünden topa tutulan İstanbul Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun “Bugün Nagehan hanım gelmiştir, tartışılır; yarın başka bir ismi davet edeceğim. Ben, ilk yurt içinde yapacağım bir geziye, örneğin Abdülkadir Selvi’yi davet etmek istiyorum” sözlerini “Normalde giderim. Ama böyle yaptığı için gitmem” diye yanıtladı.

Fotoğraf: Reuters

Selvi, Hürriyet’teki köşesinde büyükşehir adaylığı ve seçim sonrası İmamoğlu’yla birçok kez iletişime geçtiğini hatırlatarak şunları yazdı: “İmamoğlu beni gezisine davet edemez mi? Eder. Normalde ben gider miyim? Giderim. Ama İmamoğlu’nun içine girdiği tartışmalı durumdan kurtulmak için benim adımı kullanması hiç şık olmadı. Normalde giderim. Ama böyle yaptığı için gitmem. Şimdiye kadar Özal’ı, Demirel’i, Erbakan’ı, Türkeş’i, Çiller’i, Yılmaz’ı, Ecevit’i, Gül’ü, Erdoğan’ı takip ettim. Kılıçdaroğlu’nun gezilerine katıldım. Ama bu olayda bir siyasi çekişmenin öznesi olmak istemedim. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesine malzeme olmaya niyetim yok. O nedenle İmamoğlu davet ederse kabul etmeyeceğim.”

Ne olmuştu?

Fotoğraf: Twitter

İBB başkanı, geçen hafta çıktığı Karadeniz gezisinde daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde görülen ve onunla özdeşleşen bir davranışı da sergileyip bazı gazetecileri yanına alarak, toplu fotoğraf vermişti.

Bu isimler arasında 2005-2009 yılları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı yapmış Akif Beki, iktidara desteğiyle bilinen Nagehan Alçı, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Gülşah İnce yer almıştı.

Fotoğrafın sosyal medyada tepkilere neden olması sonrası Fox TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir” demişti.

Ongun’un bu açıklaması tepkileri daha da alevlendirmiş, başta gazeteciler ve sanatçılar olmak üzere kullanıcılar sosyal medyada sitem etmişti.

İmamoğlu, hükümete yakın gazetecileri otobüsüne çağırmasının amacının ‘merkez medyaya ulaşmak’ olduğunu söylemiş, “Ben, ilk yurt içinde yapacağım bir geziye, örneğin Abdülkadir Selvi’yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi genel başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın, anlasın” demişti.

İBB başkanının bu sözleri de suları durdurmamış, eleştirileri yükseltmişti. Bunun üzerine İmamoğlu el artırarak “Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. (…) Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” demişti.

Ertesi gün İBB’nin bir etkinliğinde konuşan İmamoğlu, eleştiriler nedeniyle kalbinin kırıldığını belirtip, sözleri nedeniyle şöyle özür dilemişti: “Bir fotoğrafla linç edilen, yok sayılan, tabiri caizse kaptanlığını yaptığım gemiden inilen, artık yok sayılan, ‘Oy vermem’ denilen bir kişi durumuna düşürülürse insanın kalbi kırılıyor, canı yanıyor, birkaç cümle de yanlış laf kurabiliyorum. O yanlış kurduğum laflar için özür diliyorum, altını çizeyim.”