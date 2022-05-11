İBB yetkilileri: Karadeniz turunda kamu kaynağı kullanılmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, başkan Ekrem İmamoğlu’nun üç günlük Karadeniz gezisinde ‘kamu kaynağı kullanılmadığını’ söyledi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi, başkanın iktidara yakın gazetecilerle çektirdiği fotoğraf ve akabinde tepkilere verilen açıklamalar nedeniyle infial yaratmıştı.

Üç gün önce bir avukatın, gezilerde kamu kaynaklarının, kişisel siyasi faaliyetlerde kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla suç duyurusunda bulunduğuna dair haberler çıkmıştı. Anadolu Ajansı’nın geçtiği haberde duyurunun işleme alınıp alınmadığı yazılmamıştı.

DW Türkçe’den Eray Görgülü’ye konuşan İBB yetkilileri, “Karadeniz turuna götürülen gazetecilerin yol ve otel masrafları belediye bütçesinden mi karşılandı” sorusunu “Üç günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır” diye yanıtladı.

Yetkililer, “Masraflar nasıl karşılandı” sorusunu da aynı yanıtı verdi.

Ne olmuştu?

İBB başkanı, geçen hafta çıktığı Karadeniz gezisinde daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde görülen ve onunla özdeşleşen bir davranışı da sergileyip bazı gazetecileri yanına alarak, toplu fotoğraf vermişti.

Bu isimler arasında 2005-2009 yılları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı yapmış Akif Beki, iktidara desteğiyle bilinen Nagehan Alçı, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Gülşah İnce yer almıştı.

Fotoğrafın sosyal medyada tepkilere neden olması sonrası Fox TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir” demişti.

Ongun’un bu açıklaması tepkileri daha da alevlendirmiş, başta gazeteciler ve sanatçılar olmak üzere kullanıcılar sosyal medyada sitem etmişti.

İmamoğlu, hükümete yakın gazetecileri otobüsüne çağırmasının amacının ‘merkez medyaya ulaşmak’ olduğunu söylemiş, “Ben, ilk yurt içinde yapacağım bir geziye, örneğin Abdülkadir Selvi’yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi genel başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın, anlasın” demişti.

İBB başkanının bu sözleri de suları durdurmamış, eleştirileri yükseltmişti. Bunun üzerine İmamoğlu el artırarak “Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. (…) Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” demişti.

Ertesi gün İBB’nin bir etkinliğinde konuşan İmamoğlu, eleştiriler nedeniyle kalbinin kırıldığını belirtip, sözleri nedeniyle şöyle özür dilemişti: “Bir fotoğrafla linç edilen, yok sayılan, tabiri caizse kaptanlığını yaptığım gemiden inilen, artık yok sayılan, ‘Oy vermem’ denilen bir kişi durumuna düşürülürse insanın kalbi kırılıyor, canı yanıyor, birkaç cümle de yanlış laf kurabiliyorum. O yanlış kurduğum laflar için özür diliyorum, altını çizeyim.”