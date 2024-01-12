Yaramazlara biraz batar!

Hakem Halil Umut Meler, sahalara dönüyor

Hakem Halil Umut Meler, saldırının ardından ilk kez pazar günü oynanacak olan İstanbulspor – Konyaspor maçında düdük çalacak.

Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 20’nci haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.


Süper Lig’in 15’nci haftasında 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca’nın yumruklu saldırısına uğrayan Meler de listede yer aldı.

Meler’in pazar günkü oynanacak İstanbulspor-Konyaspor maçında görev yapacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

Koca, 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Ömür boyu futboldan men edilen Koca 12 Aralık’ta tutuklanmış, 27 Aralık’ta tahliye edilmişti.

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