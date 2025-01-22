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Yaramazlara biraz batar!

Grand Kartal Hotel yangınına ilişkin yayın yasağı kalktı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki 76 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel yangınına ilişkin yayın yasağı kalktı.

Fotoğraf: AA

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de dün gece 03:30 sularında çıkan yangında en az 76 kişi ölmüştü. Nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştı.


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, dün yangınla ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Şahin bugünkü açıklamasında yayın yasağının kalktığını açıkladı. RTÜK başkanının açıklaması şöyle:

“Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nin vermiş olduğu yayın yasağı, kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.

Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan, olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyoruz.”

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