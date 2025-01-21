Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı

Bolu Kartalkaya’da en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı otel yangınıyla ilgili yayın yasağı getirildi.

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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de gece 03:30 saatlerinde çıkan yangında en az 10 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, X‘ten yangınla ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurdu:

“Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine! Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangın sebebiyle, resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz. Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi adına bu konuda daha hassas olunması büyük önem taşımaktadır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.”

‘Soruşturmanın selameti için yayın yasağının sosyal medya dahil internet medyası, görsel, işitsel ve yazılı basın için geçerli olduğunu’ bildiren Şahin “Yayıncılarımızın yasak kararına titizlikle uymaları önemlidir. Yayın yasağına uymayanlarla ilgili gereken en ağır yaptırımlar uygulanacaktır” diye yazdı.