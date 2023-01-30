Finlandiya basını: Polis ülkede Kuran yakılmasına izin vermeyecek

Finlandiya polisinin kamuya açık alanlarda Kuran ve diğer kutsal kitapların yakılmasına izin vermeyeceği bildirildi.

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AA’nın Finlandiya basınından aktardığına göre Finlandiya Ulusal Polis Kurulu, kutsal kitapların yakılmasını ‘cezalandırılabilir suç’ olarak değerlendirecek.

Buna göre, kutsal kitapların saygısızlığa uğraması da benzer şekilde ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya Emniyet Görevlisi Vesa Pihajoki, şunları dedi: “Kuran’ın yakılması planlanmış olsaydı polis, gösteriyi düzenleyen kişiye izin verilmeyeceğini önceden bildirirdi. Ayrıca söz konusu faaliyet bir gösteri sırasında veya polisin dikkatini çeken başka bir durumda gerçekleşirse, polis müdahale edecektir.”

Haberde, Finlandiya hukukunun diğer İskandinav ülkelerinin aksine ‘dini barışı koruduğu’ ve ihlalinin cezalandırılabileceği bilgisine yer verildi.

Ne olmuştu?

İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra NATO üyeliği için başvurmuştu. İki ülkenin NATO’ya girebilmesi için Türkiye dahil tüm üyelerin bunu onaylaması gerekiyor. Türkiye, henüz onaylamadı.

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan 21 Ocak öğle saatlerinde büyükelçilik önünde Kuran’ı yakmıştı.

Bunun üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç savunma Bakanı Pål Jonson’ın Türkiye ziyaretini iptal etmişti.

Öncesinde de İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Erdoğan da 23 Ocak’ta Paludan’ın Kuran’ı yakması sonrası İsveç’e seslenmişti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz.”

Paludan, İsveç’ten sonra 27 Ocak’ta da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kuran yakarken, Danimarka’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

İsveç, ertesi gün Türkiye’yle NATO’ya katılım süreci kapsamında süren görüşmelere ara verildiğini duyurmuştu.

Erdoğan, 29 Ocak’ta NATO üyeliği konusunda Finlandiya için ‘farklı bir mesaj verebileceklerini’ söylemişti.

Bunun üzerine daha önce “İsveç olmadan da NATO’ya katılmayı değerlendirmeliyiz” diyen Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto NATO’ya İsveç’le ayrı ayrı değil birlikte katılmayı istediklerini söylemişti.