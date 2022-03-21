Boğaziçililerin yargılandığı davada avukat Kavili’nin duruşmalara alınmaması kararı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamalarına karşı protestolarda gözaltına alınarak haklarında beş yıl üç aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 14 öğrencinin yargılandığı davada mahkeme, sanık avukatı Ömer Kavili’nin duruşmalara alınmamasına karar verdi.

Görsel: Twitter

Boğaziçi protestolarında gözaltına alınıp 94 gün tutuklu kalan Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen’in de bulunduğu 14 öğrencinin yargılandığı davaya İstanbul 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi.

Duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Yunus Emre, Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Bologna Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Antonio Fraticelli de izledi.

Hakim salonu terk etti, çevik kuvveti çağırdı

ANKA’nın Fahrettin Öztürk’ün aktardığına göre duruşma, avukat Ömer Kavili’nin usule ilişkin beyanıyla başladı. Mahkemenin, Kavili’nin duruşmanın ertelenmesi talebine ilişkin değerlendirmeyi sonra yapacağını belirtmesi üzerine çıkan tartışmayla mahkeme hakimi, avukatlar ve duruşmayı izleyen milletvekilleri arasında gerginlik çıktı. Duruşma salonunu terk eden hakim, adliye güvenliği ile polis memurlarına salonun boşaltılması talimatı verdi. Duruşma salonuna çok sayıda güvenlik görevlisi, polis memuru ve çevik kuvvet ekibi girdi.

Mübaşir salon dışında yoklama almaya çalıştı.

Avukatların müvekkillerle birlikte salona girmeleri engelleniyor.

Salon önündeki arbede sürüyor. pic.twitter.com/z820cby08t — Boğaziçi Direnişi (@budirenisi) March 21, 2022

Aranın ardından yeniden başlayan duruşmaya sanık avukatları ve milletvekilleri alınmadı. Duruşma salonunun kapalı kapısı önünde milletvekilleri, avukatlar ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Özen ile Gök hakkındaki haftada bir gün imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Mahkeme, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin de devamına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, sanık avukatlarından ‘duruşmanın disiplin ve düzenini uyarılara rağmen bozduğu’ gerekçesiyle avukat Ömer Kavili’nin duruşmalara alınmamasına karar verdi. Dava 27 Haziran 2022 tarihine ertelendi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla rektör olarak atanması sonrası ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, Boğaziçililerin protestoları birçok kente yayılmış, özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı. Erdoğan’ın kararıyla atanan Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla 15 Temmuz’da görevden alınmıştı.

Bulu’nun ardından 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak, rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yine Erdoğan’ın kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmıştı.

Son olarak Erdoğan’ın “Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir” diyerek hedef göstermesinin ardından İnci’nin şikayetiyle gözaltına alınıp tutuklanan Boğaziçili öğrenciler Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen 94 gün sonra serbest bırakılmıştı.

Gök ve Özen dahil 12 öğrencinin yargılandığı davada mahkeme, ilk duruşmadan sonra 10 Ocak’ta avukatlara ve öğrencilere haber vermeden şikayetçilere özel bir duruşma yapmış; Naci İnci bu duruşmada, “Duruşma günü üniversitemiz tarafından kurulan Yosun Laboratuvarı’nın açılış töreni vardı. Bu sebeple duruşmaya iştirak edemedim” demişti.