Boğaziçili Perit ve Berke için uluslararası çağrı: Adli tacizleri durdurun

İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT) ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ortaklığındaki İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi, 94 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen’e karşı devam eden ‘adli taciz’lerin durdurulması için çağrı yaptı.

Fotoğraf: Twitter / @budirenisi

Gök ve Özen dahil 12 öğrencinin yargılandığı davada mahkeme, ilk duruşmadan sonra 10 Ocak’ta avukatlara ve öğrencilere haber vermeden şikayetçilere özel bir duruşma yapmış; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Naci İnci bu duruşmada, “Duruşma günü üniversitemiz tarafından kurulan Yosun Laboratuvarı’nın açılış töreni vardı. Bu sebeple duruşmaya iştirak edemedim” demişti.

İnci için yapılan özel duruşmayı da hatırlatan gözlemevi, bu yapılanın ‘adil yargılanma hakkının ihlali’ olduğunu vurguladı.

Sürecin özetlendiği ve taleplerin sıralandığı açıklama şöyle: “Gözlemevi, Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen’e yönelik devam eden adli tacizin yanı sıra ülkede süregelen ifade ve toplanma özgürlüğü haklarının ihlal edilmesini kınıyor.

Gözlemevi, Türkiye yetkililerini Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen’e yönelik suçlamaları derhal ve koşulsuz olarak düşürmeye, Boğaziçi Direniş Hareketi’nin katılımcılarına yönelik -yargı düzeyinde de dahil olmak üzere- tüm tacizlere son vermeye çağırıyor:

Gök ve Özen ile Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularının fiziksel bütünlüklerini ve psikolojik sağlıklarını her koşulda garanti edin.

Gök ile Özen’e yönelik tüm suçlamaları derhal koşulsuz olarak geri çekin.

Gök ve Özen’in adil yargılanma haklarını güvence altına alın.