Asya’da sular durulmuyor: ABD, Güney Kore ve Japonya’dan yeni askeri adımlar

ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi’nin ay başında Tayvan’ı ziyaret etmesinden sonra ABD’yle Çin arasında tansiyon yükselmişti. Asya’da, ABD-Çin gerginliği haricinde de hareketlilik artıyor. Japonya, Çin tehditine karşı füze stok ve menzillerini artıracağını, ABD ve Güney Kore de ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.

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Japonya, Çin’in artan askeri kapasitesi karşısında, anti-balistik füze stokunu artırıp yaklaşık 1000 tane uzun menzilli ‘standoff’ füze tedarik ediyor. Japonya Savunma Bakanlığı, 2024’teki ‘menzil genişletme maliyet planı’nı öne çekerek 2023 mali yılı bütçe taslağına dahil etmeyi planlıyor. 2023 bütçesine son halinin verilmesiyle savunma bütçesinin 40 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye yükselmesi bekleniyor.

Güney Kore ve ABD’den, Kuzey Kore’ye karşı tatbikat

Güney Kore ve ABD de, artan Kuzey Kore tehdidine karşı savunma işbirliklerini geliştirmek amacıyla son yılların en büyük askeri tatbikatını düzenliyor. Savaş uçakları ve gemilerinin yanı sıra on binlerce asker tatbikata katılıyor.

Tatbikatta, insansız hava araçları ve yeni nesil savaş teknolojilerinin kullanımına ilişkin eğitimlerle liman, havaalanları ve sanayi bölgelerine yönelik saldırılarda asker sivil destekli savunma eğitimleri verilecek. Tatbikat, 1 Eylül’e kadar sürecek.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol 17 Ağustos’ta, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınmaya yönelik adımlar atması karşılığında ekonomik yardım teklifinde bulunmuştu. Bu teklif, Kuzey Kore tarafından ‘cüretkar bir girişim’ olarak tanımlanarak tepkiyle karşılanmıştı.

Tayvan çevresinde Çin-ABD gerginliği

Ay başında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Tayvan’ı ziyaret etmiş ve bu Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ziyaret öncesi ve sırasında taraflar bölgeye savaş uçağı ve gemisi göndermiş, Çin, ziyaretten sonra ada çevresinde çok sayıda askeri tatbikat düzenlemişti. Çin, ayrıca Pelosi’yi ve başbakan dahil Tayvanlı yetkilileri yaptırım listesine almış ve ABD’yle birçok alandaki diyaloğunu sonlandırmıştı. Çin, Tayvan’ı kendi toprağı olarak kabul ediyor.

ABD de Çin’i kızdıracak hamlelerde bulunmaya devam ediyor. Ağustosta Pelosi’den sonra kongre üyeleri de Tayvan’ı ziyaret etmiş ve ABD, Tayvan’la kapsamlı ticari görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.