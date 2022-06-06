Güney Kore ve ABD’den, Kuzey Kore’nin füze denemelerine cevap

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin denemelerine karşı Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne sekiz balistik füze fırlattı.

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Kuzey Kore dün Pyongyang’ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan kısa menzilli sekiz balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Denemelerin, Güney Kore-ABD’nin yaklaşık beş yıldır ilk kez düzenlediği ve üç gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkati çekmişti. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17’nci defa füze denemesi yapmış oldu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’na göre, bu ülke ile ABD, Pyongyang’ın dün, kısa menzilli sekiz balistik füze fırlatışına cevap verdi.

İki ülke askeri birimleri yerel saatle 04:45 sularında karadan karaya sekiz balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, “Hükümetimiz, Kuzey Kore’nin provokasyonlarına karşı kararlılıkla karşılık verecektir” dedi.

Ülkedeki ABD Kuvvetleri “US Forces Korea” (USFK), ABD Ordusuna ait bir ve Güney Kore’ye ait yedi füzenin, Japon Denizi’ne fırlatıldığını açıkladı.

Açıklamada “Kriz durumlarına ivedilikle müdahale için, ABD-Güney Kore güçlerinin kabiliyetini göstermek için ortak canlı tatbikat düzenlendiği” bildirildi.