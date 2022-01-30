Kuzey Kore’den bir ayda yedinci balistik füze denemesi: 2017’den beri en büyük

Kuzey Kore’nin bir ay içindeki yedinci balistik füze denemesini yaptığı bildirildi.

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Güney Kore, denemenin bu sabah yerel saatla 07:52’de Kuzey Kore’nin doğu sahilinde yapıldığını açıkladı.

Jaon ve Güney Koreli yetkililer, füzenin Kuzey Kore’nin 2 bin kilometre irtifada Japon Denizi yönüne 30 dakika boyunca 800 kilometre seyrettiğini belirtti. Füzenin Japonya ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştü.

Güeey Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, bugünkü orta menzilli denemenin 2017’den beri Kuzey Kore tarafından yapıılan en büyük deneme olduğunu açıkladı.

Japonya, Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore’yi kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) kararları, Kuzey Kore’nin balistik ve nükleer füze denemeleri yapmasını yasaklıyor. Ancak lideri ‘Kim Jong-un’un ülkesinin savunmasını güçlendirme konusunda ısrarcı olduğunu’ ifade ettiği Kuzey Kore bu yasağı sıklıkla deliyor. Bu nedenle, BM ülkeye yaptırım uyguluyor.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Kuzey Kore’ye ‘istikrar bozucu faaliyetlerden’ sakınmaları çağrısı yaptığı açıklamasında, “Bu vaka ABD personeline, bölgeye ve müttefiklerine doğrudan bir tehdit oluşturmadığını değerlendirsek de durumu gözlemlemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da denemelerin bölge için tehdit olduğunun altını çizerek Pyongyang yönetimine protesto notası iletildiğini aktardı.

Ulusal Güvenlik Konseyinde bir konuşma yapan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ise ‘Kore Yarımadası’nın barış ve istikrarını tehlikeye atan denemeyi’ kınadıklarını söyledi.