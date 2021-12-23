Araştırma: Omicron nedeniyle hastaneye kaldırılma riski Delta’ya göre daha az

Britanya’daki verilere göre corona virüsünün Omicron varyantına yakalananların hastanede tedavi görme riski, Delta varyantıyla enfekte olanlara kıyasla yüzde 40-45 daha az.

İlk olarak 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantı 50’den fazla mutasyona sahip olmasıyla daha bulaşıcı olduğu ve aşıların etkisini azaltabileceği endişelerini yaratmıştı.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Omicron varyantı ‘daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir oranda‘ yayılıyor ve yakında Delta varyantının yerine geçerek baskın varyant olacak. Omicron’un hızla yayılması Avrupa’da pek çok ülkeyi yeni önlemler almaya zorlarken, ülkelere giriş ve çıkışlar güçleştirildi.

Bilim insanları, hükümetlerin, çok hızlı yayılan varyanta karşılık verebilmesine yardımcı olmak için Omicron’un öldürücülüğü ve şiddeti hakkında sorulara yanıt bulmaya çalışıyor.

Londra’daki Imperial College tarafından yapılan araştırmada 1-14 Aralık arasında PCR testi doğrulanmış vakalar karşılaştırıldı.

Karşılaştırma raporunda “Araştırmaya katılan tüm vakaların ortalaması alındığında, genel olarak Omicron varyantı nedeniyle hastaneye kaldırılma riskinin Delta varyantına kıyasla düştüğü görülüyor” denildi.

Ancak Omicron’dan kaynaklanan hastalığın hafif geçiyor gibi görünmesinin aslında aşıların ve Covid-19’u daha önce atlatmış olmanın sağladığı ek korumadan kaynaklanıyor olabileceğine de dikkat çekiliyor.