Ankaragücü: PFDK’ya sevk edilen iki kişi personelimiz değil

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca dahil 13 kulüp görevlisinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.
Ankaragücü, PFDK sevklerinde adı geçen iki kişininse personeli olmadığını açıkladı. Söz konusu iki kişiyse şu an tutuklu.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, iki gün önce 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip hakim Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.
Olayın ardından ligler süresiz ertelenmiş, Koca tutuklanmış ve Ankaragücü başkanlığından istifa etmişti.
Bugün basın açıklaması yapan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, liglerin 19 Aralık’ta tekrar başlayacağını ve Ankaragücü’yle ilgili kişilerin PFDK’ya sevk edildiğini açıklamıştı.
TFF’nin sitesinde yayınlanan açıklamaya göre PFDK’ya sevk edilen Ankaragücülüler şöyle:
- Faruk Koca (kulüp başkanı): Talimatlara aykırı hareket, tehdit, saldırı, saha olayları
- Gülsen Yılmaz (kulüp idarecisi): Talimatlara aykırı hareket
- Cahit Şahin (kulüp idarecisi): Talimatlara aykırı hareket, hakaret
- Cengiz Gökay (kulüp idarecisi): Talimatlara aykırı hareket
- Yusuf Buğra Tanık (kulüp idarecisi): Sosyal medya paylaşımı nedeniyle sportmenliğe aykırı hareket
- Mücahid Osman Karabay (kulüp görevlisi): Talimatlara aykırı hareket
- Mulla Ali Çetin (kulüp idarecisi): Talimatlara aykırı hareket, saha olayları
- İsmail Develi (kulüp görevlisi): Talimatlara aykırı hareket
- Burak Koca (kulüp görevlisi): Talimatlara aykırı hareket
- Hakan Apaydın (kulüp görevlisi): Talimatlara aykırı hareket
- Ahmet Öztürk (kulüp görevlisi): Talimatlara aykırı hareket
- Şahin Yunus Şahin (kulüp görevlisi): Talimatlara aykırı hareket, saldırı, saha olayları
- Kenan Çelikkaya (kulüp görevlisi): Talimatlara aykırı hareket, saldırı, saha olayları
Ankaragücü, Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya’nın kulüp görevlisi olmadığını açıkladı.
Koca, Şahin ve Çelikkaya şu an tutuklu.